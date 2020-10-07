Аскаров назвал выбор «Нэшвиллом» на драфте НХЛ первым шагом к исполнению мечты

Короткая ссылка
Голкипер петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Ярослав Аскаров прокомментировал выбор его кандидатуры в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года клубом «Нэшвилл Предаторз».
Аскаров назвал выбор «Нэшвиллом» на драфте НХЛ первым шагом к исполнению мечты
  • © РИА Новости / Крис Бэрри

«Эмоции переполняют. Я испытываю счастье, радость и до сих пор не могу понять, что произошло. У каждого ребёнка есть цели и мечты. Я один из таких. Когда я начал заниматься хоккеем, у меня была мечта попасть в НХЛ. И я рад, что сегодня произошёл первый шаг к её исполнению», — приводит слова Аскарова пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что пока не испытывает волнения из-за возможного отъезда в США.

«Может, потом будет, но пока нет. Зато есть желание и страсть приехать. Я очень рад стать частью «Нэшвилла», — добавил россиянин.

18-летний Аскаров был выбран на драфте НХЛ 2020 года под общим 11-м номером. Его контракт со СКА истекает весной 2022 года.

Ранее Шакир Мухамадуллин заявил, что после выбора на драфте НХЛ у него появится стимул ещё больше работать над собой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить