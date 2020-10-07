Аскаров назвал выбор «Нэшвиллом» на драфте НХЛ первым шагом к исполнению мечты

Голкипер петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Ярослав Аскаров прокомментировал выбор его кандидатуры в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года клубом «Нэшвилл Предаторз».

«Эмоции переполняют. Я испытываю счастье, радость и до сих пор не могу понять, что произошло. У каждого ребёнка есть цели и мечты. Я один из таких. Когда я начал заниматься хоккеем, у меня была мечта попасть в НХЛ. И я рад, что сегодня произошёл первый шаг к её исполнению», — приводит слова Аскарова пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что пока не испытывает волнения из-за возможного отъезда в США.

«Может, потом будет, но пока нет. Зато есть желание и страсть приехать. Я очень рад стать частью «Нэшвилла», — добавил россиянин.

18-летний Аскаров был выбран на драфте НХЛ 2020 года под общим 11-м номером. Его контракт со СКА истекает весной 2022 года.

Ранее Шакир Мухамадуллин заявил, что после выбора на драфте НХЛ у него появится стимул ещё больше работать над собой.