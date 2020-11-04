Овечкин заявил, что хочет завершить карьеру в московском «Динамо»

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Российский форвард и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что хочет завершить карьеру в составе московского «Динамо», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Овечкин заявил, что хочет завершить карьеру в московском «Динамо»
  • Reuters

«У меня есть определённые цели, которых я хочу добиться после карьеры. Но моя карьера ещё не завершена. Я ещё в расцвете сил. Думаю, ещё несколько лет я точно поиграю. Дай бог, чтобы у меня было со здоровьем всё хорошо, я бы закончил в России, в московском «Динамо». Шучу ли я? Нет. Я действительно хочу вернуться и закончить карьеру в московском «Динамо». После определённого количества лет, которые я проведу, дай бог, в «Вашингтоне», — приводит слова Овечкина RTVi.

Он отметил, что возвращение в «Динамо» — это не вопрос денег, а вопрос принципа.

«Потому что я играл всего за две команды — за «Динамо» и «Вашингтон». Понятно, что через 2, 3, 4 года, может, 5 лет я закончу карьеру в «Вашингтоне». Я хочу закончить на красивой ноте: сыграть последний матч за московское «Динамо», — добавил хоккеист.

35-летний Овечкин является воспитанником «Динамо», и выступал за московский клуб с 2001 по 2005 годы, а также во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13, выиграв Кубок Гагарина.

Ранее сообщалось, что Овечкин ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Вашингтоном».

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