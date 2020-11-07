Неудержимая молодёжка: сборная России по хоккею по буллитам обыграла Швецию на первом этапе Евротура

Сборная России по хоккею в молодёжном составе обыграла команду Швеции на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Подопечные Игоря Ларионова уступали за минуту до окончания основного времени матча, но смогли сравнять счёт, а затем добыть победу в серии буллитов. Последнюю шайбу забросил капитан Василий Подколзин, а главным героем встречи стал вратарь Ярослав Аскаров.

Сборная России по хоккею одержала вторую победу на Евротуре. Подопечные Игоря Ларионова сумели переиграть по буллитам команду Швеции, проигрывая ей в концовке основного времени матча, и вновь преподнесли сенсацию на первом этапе турнира.

В первом матче сборная России одержала неожиданно яркую победу над Финляндией, разгромив хозяев Кубка Карьяла со счётом 6:2. Если у болельщиков был соблазн перехвалить игроков за такой успешный результат, то главный тренер команды Игорь Ларионов сразу попытался вернуть своих подопечных с небес на землю. Перед игрой со шведами он напомнил им, что первый этап Евротура ещё продолжается.

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«Один победный матч не делает карьеры. Поэтому, естественно, у тебя есть какие-то короткие минуты для того, чтобы понять происходящее, но в то же время важно двигаться дальше. Потому что турнир состоит из трёх игр, и ты должен как можно быстрее всё проанализировать и переключиться на то рабочее состояние, которое необходимо для следующего матча. Наши ребята хоть и молодые, но в то же время довольно опытные, поиграли на многих турнирах и знают, что это такое», — отмечал тренер.

Напомнить хоккеистам о том, что вся борьба ещё впереди, действительно стоило. Сборную Швеции легко можно было недооценить, так как сразу по нескольким причинам она не выглядела привычно грозно. Во-первых, в её составе не было ни одного игрока, выступавшего в КХЛ хотя бы в прошлом. Во-вторых, от состава, выигравшего чемпионат мира 2018 года у «Тре Крунур» остался только один 22-летний нападающий Лиас Андерссон. В-третьих, шведы уже успели проиграть на Евротуре сборной Чехии, чьи хоккеисты почти месяц не имели игровой практики из-за пандемии коронавируса.

Но когда игра началась, россиянам не было так же легко, как в матче с финнами. Шведы неплохо контролировали шайбу и постоянно находились вблизи чужой зоны. Плотно играть в обороне у подопечных Ларионова тоже получалось, так что вратарю Ярославу Аскарову оставалось только ловить шайбы, брошенные издалека.

Раскрыться и ответить своими атаками у молодёжки получалось довольно редко. Два момента заработал капитан сборной Василий Подколзин, но оба раза ему не удавалось в последний момент обыграть голкипера Самуэля Эрссона. Ближе к концу первого периода у россиян появился отличный шанс открыть счёт. Йеспер Фрёден заработал удаление, что для шведов было крайне неприятным событием — во встрече с чехами они пропустили первые две шайбы именно в меньшинстве.

Однако две минуты розыгрыша лишнего игрока россиянам не помогли. У них стало больше брака, чем было двумя днями ранее, и шайба в основном находилась в зоне Аскарова. После прорыва Макса Фриберга, отличившегося в матче с Чехией, Кириллу Кирсанову даже пришлось спасать ворота ценой фола. Под самый занавес 20-минутки россияне всё-таки окружили ворота Эрссона, но до перерыва счёт так и не поменялся.

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Во втором периоде характер игры не сильно изменился. Моменты у обеих команд по-прежнему возникали лишь время от времени и не доставляли проблем вратарям. Самым опасным эпизодом стал выход Егора Афанасьева один на один. Обладатель трёх результативных баллов в прошлой игре счёт так и не открыл, но заработал большинство, в котором россияне смотрелись уже на порядок увереннее. Шведы смогли отзащищаться, а Эрссон к концу второго периода записал себе в актив 26 сейвов. Поток бросков закончился, когда незадолго до перерыва удалился Никита Седов.

В заключительной трети матча уже Аскарову нужно было совершать подвиги. Российская молодёжка стала слишком часто обрезаться и дарить шайбы, а на вбрасываниях редко возвращала её под свой контроль. Шведы окончательно переломили ход игры после удаления Егора Шеховцова, на которое его спровоцировал Фриберг, и воспользовались очередной осечкой, чтобы навалиться на ворота Аскарова. Антон Ведин добил шайбу с пятачка и открыл счёт за пять минут до конца основного времени.

Скандинавы мгновенно перестроились на удержание счёта, полностью вернув россиянам инициативу. Когда несколько атак так и не завершились ответным голом, Ларионов взял тайм-аут и заменил Аскарова шестым полевым игроков. Хоккеистам предстояло научиться спасать проигранный матч, чтобы потом применить этот опыт на чемпионате мира в Эдмонтоне. Этот урок они быстро усвоили — за минуту до конца матча Подколзин отдал отличный пас Родиону Амирову, после которого он не мог промахнуться. Счёт сравнялся, и вскоре игра перетекла в овертайм.

В дополнительное время шведы держали шайбу, но что-то сделать с ней не смогли. Проверив несколько раз Аскарова на прочность, они лишь подготовили его к серии буллитов. В ней российский вратарь отразил четыре броска, а Амиров и Подколзин принесли сборной вторую победу на Кубке Карьяла.