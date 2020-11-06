Третьяк признался, что не ожидал крупной победы сборной России над Финляндией на Кубке Карьяла

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу национальной команды страны над Финляндией (6:2) в стартовом матче Кубка Карьяла.

«Откровенно говоря, я не думал, что так получится. Верил в команду, что она сыграет неплохо, но не ожидал, что она выиграет с таким счётом у Финляндии, которая наш самый неудобный соперник на протяжении многих лет. Ребята выполнили указания тренера Игоря Ларионова. Мы показали хороший хоккей, показали, что у нас растёт хорошая молодёжь. Это хорошая подготовка ребят перед молодёжным чемпионатом мира. Самое главное, как сказал Ларионов, чтобы была дисциплина. Есть ещё две игры, в которых надо доказать, что победа была неслучайной. Эта команда уже прошла какой-то этап, потому мы и сказали, что от нас приедет сильная сборная. А все полагали, что приедут совсем слабые. Как видите, финны и с такой командой не справились. На этап в декабре мы самых сильных вызовем. Дай бог, чтобы они все были в форме», — цитирует Третьяка ТАСС.

На Кубке Карьяла за сборную России выступают хоккеисты молодёжной команды страны.

Ранее Канарейкин высказался о победе сборной России над Финляндией.