Канарейкин — о победе сборной России над Финляндией: ребята очень хорошо смотрелись в плане психологии

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин отметил психологическую составляющую победы сборной России над командой Финляндии в первом матче Кубка Карьяла.

«Поздравим сборную с дебютной победой на турнире. На самом деле, очень уверенно провели матч наши молодые хоккеисты. Порадовали не только правильными тактическими ходами, была проделана огромная работа. Хорошо катались, компактно работали во всех зонах. Очень уверенно провёл игру наш голкипер. Шесть заброшенных шайб — это здорово, но самое главное — ребята очень хорошо смотрелись в плане психологии. Я уже говорил, что одной из наиболее сильных сторон этой сборной является то, что ребята идут вместе с первого дня, с первого созыва. Они давно знают друг друга, это даёт им дополнительную уверенность, они чувствуют плечо партнёра. С ярким началом! Так держать и дальше!» — цитирует Канарейкина Vseprosport.

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