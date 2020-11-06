Кожевников сравнил выступление сборной России на Кубке Карьяла с игрой команды СССР

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников рассказал, что игра сборной России в первом матче Кубка Карьяла с командой Финляндии (6:2) напомнила ему сборную СССР.

«Наши ребята просто молодцы. Многие специалисты и аналитики предрекали нашей сборной неудачу на турнире. А я был уверен, что ребята соберутся и проявят свои лучшие качества. Очень рад за тренера Игоря Ларионова. Ему и всему штабу сборной удалось привить своим подопечным результативный хоккей. Очень похожий на тот советский, в который он играл вместе с партнёрами в 1980-е годы. Но это и работа нашей федерации. Современный атакующий хоккей сейчас ставят всем командам, и теперь мы увидели, как это работает. Отличная идея была отправить на Кубок Карьяла молодую сборную. Ребята получат бесценный опыт, и это им поможет в их дальнейшем развитии. Сейчас важно забыть матч с финнами и готовиться к следующим играм», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Ранее Бадюков заявил, что финны жалко смотрелись на фоне российских хоккеистов в Кубке Карьяла.