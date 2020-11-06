Бадюков считает, что финны жалко смотрелись на фоне российских хоккеистов в Кубке Карьяла

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился мнением о матче сборной России с командой Финляндии в Кубке Карьяла.

Россияне одержали победу со счётом 6:2.

«Своей игрой сборной России уверенно ответила тем скептикам, которые не верили в этот молодой состав. На фоне наших игроков финны смотрелись очень жалко. Радует наша игра в атаке и доминирование в индивидуальных действиях. У ребят чувствовалась уверенность в своих силах», — приводят слова Бадюкова «Известия».

Ранее сообщалось, что автор первого гола в матче Родион Амиров раскрыл задачи сборной России.