Бадюков считает, что финны жалко смотрелись на фоне российских хоккеистов в Кубке Карьяла

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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился мнением о матче сборной России с командой Финляндии в Кубке Карьяла.
Бадюков считает, что финны жалко смотрелись на фоне российских хоккеистов в Кубке Карьяла
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen

Россияне одержали победу со счётом 6:2.

«Своей игрой сборной России уверенно ответила тем скептикам, которые не верили в этот молодой состав. На фоне наших игроков финны смотрелись очень жалко. Радует наша игра в атаке и доминирование в индивидуальных действиях. У ребят чувствовалась уверенность в своих силах», — приводят слова Бадюкова «Известия».

Ранее сообщалось, что автор первого гола в матче Родион Амиров раскрыл задачи сборной России.

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