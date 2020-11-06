Амиров раскрыл задачи сборной России в победном матче с командой Финляндии в Евротуре

Короткая ссылка
Автор первого гола в матче сборных России и Финляндии (6:2) в Еврохоккейтуре Родион Амиров подвел итоги встречи.
Амиров раскрыл задачи сборной России в победном матче с командой Финляндии в Евротуре
  • © TT News Agency/Erik Martensson

Он подчеркнул, что испытывает самые положительные эмоции от прошедшей игры.

«Самая главная задача была – пахать и не слушать, кто и что говорит. Нам надо было оправдать доверие, которое нам оказали. У нас ещё две игры впереди, этот матч забыли. У нас была задача с первых минут начать агрессивно, что мы и сделали. В моменте с моим голом просто подхватил шайбу, увидел свободный лёд, двинулся туда, бросил. Хорошо, что забил», — цитирует нападающего официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Ранее исход матча прокомментировал Василий Подколзин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить