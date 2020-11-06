Амиров раскрыл задачи сборной России в победном матче с командой Финляндии в Евротуре

Автор первого гола в матче сборных России и Финляндии (6:2) в Еврохоккейтуре Родион Амиров подвел итоги встречи.

Он подчеркнул, что испытывает самые положительные эмоции от прошедшей игры.

«Самая главная задача была – пахать и не слушать, кто и что говорит. Нам надо было оправдать доверие, которое нам оказали. У нас ещё две игры впереди, этот матч забыли. У нас была задача с первых минут начать агрессивно, что мы и сделали. В моменте с моим голом просто подхватил шайбу, увидел свободный лёд, двинулся туда, бросил. Хорошо, что забил», — цитирует нападающего официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Ранее исход матча прокомментировал Василий Подколзин.