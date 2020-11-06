Подколзин заявил, что хоккеисты сборной России играли друг за друга в матче с Финляндией

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Нападающий сборной России по хоккею Василий Подколзин поделился впечатлениями от победы над командой Финляндии в Кубке Карьяла.
Подколзин заявил, что хоккеисты сборной России играли друг за друга в матче с Финляндией
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen

Россияне выиграли со счётом 6:2.

«Старались показывать свою игру, вот и всё. Половина второго периода получилась тяжёлой для нас, но мы играли друг за друга. Какие ограничения в «пузыре»? Передвижения в маске, на улицу нежелательно выходить. Без маски можно только есть», — приводит слова спортсмена официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Ранее сообщалось, что исход матча прокомментировал исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной России Игорь Ларионов.

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