Подколзин заявил, что хоккеисты сборной России играли друг за друга в матче с Финляндией
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Россияне выиграли со счётом 6:2.
«Старались показывать свою игру, вот и всё. Половина второго периода получилась тяжёлой для нас, но мы играли друг за друга. Какие ограничения в «пузыре»? Передвижения в маске, на улицу нежелательно выходить. Без маски можно только есть», — приводит слова спортсмена официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).
Ранее сообщалось, что исход матча прокомментировал исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной России Игорь Ларионов.