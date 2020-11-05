Ларионов рассказал о русском характере после победы сборной над Финляндией

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал исход матча с Финляндией на Кубке Карьяла.

Россияне выиграли со счётом 6:2.

«Неплохой матч, посмотрим и изучим отдельные эпизоды и будем готовиться к следующему матчу со шведами. Ребята сплотились за короткое время, забили хорошие голы, показали русский характер, довели матч до уверенной победы», — приводит слова Ларионова официальный сайт Федерации хоккея России.

По словам специалиста, итоговый счёт не может не радовать.

«Не думаю, что ребята сегодня удивили. Знаем о сильных сторонах каждого нашего игрока, мы собрали интересную команду. Хотим и дальше показывать атакующий и доминирующий хоккей. Несмотря на возраст ребят и небольшой опыт в играх со взрослыми командами, мы сумели найти нужные слова. Важно, чтобы они понимали, с кем и как играют», — резюмировал Ларионов.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист «Коламбуса» Владислав Гавриков подписал новый контракт с клубом.