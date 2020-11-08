Амиров установил рекорд сборной России по хоккею, открыв счёт в матче с Чехией

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Нападающий сборной России по хоккею Родион Амиров установил рекорд национальной команды.
Амиров установил рекорд сборной России по хоккею, открыв счёт в матче с Чехией
  • © Tomi Hänninen/Newspix24
  • globallookpress.com

Амиров забросил шайбу в ворота Чехии в рамках третьего тура Кубка Карьяла. 

Таким образом, Амиров установил национальный рекорд. Он стал самым молодым игроком россиян, которому удавалось забросить шайбы в своих первых двух матчах на Еврохоккейтуре. На момент встречи Амирову 19 лет 1 месяц 5 дней. 

До него это сделать удавалось только Александру Попову, Роману Любимову и Павлу Порядину, но все они были старше.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею выигрывает у Чехии после первого периода матча Кубка Карьяла.

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