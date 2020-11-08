Амиров установил рекорд сборной России по хоккею, открыв счёт в матче с Чехией
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Амиров забросил шайбу в ворота Чехии в рамках третьего тура Кубка Карьяла.
Таким образом, Амиров установил национальный рекорд. Он стал самым молодым игроком россиян, которому удавалось забросить шайбы в своих первых двух матчах на Еврохоккейтуре. На момент встречи Амирову 19 лет 1 месяц 5 дней.
До него это сделать удавалось только Александру Попову, Роману Любимову и Павлу Порядину, но все они были старше.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею выигрывает у Чехии после первого периода матча Кубка Карьяла.