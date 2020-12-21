Ларионов получил перстень члена Зала славы IIHF

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Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов получил почётный перстень члена Зала славы Международной федерации хоккея (IIHF).
Ларионов получил перстень члена Зала славы IIHF
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ларионов был введён в Зал славы IIHF в Торонто в 2008 году.

Он является одним из нескольких хоккеистов в мире, кому удалось выиграть основные титулы мирового хоккея — Олимпийские игры (1984, 1988), чемпионаты мира среди взрослых (1982, 1983, 1986, 1989) и юниоров (1979, 1980), а также Кубок Стэнли (трижды в составе «Детройт Ред Уингз» — в 1997, 1998 и 2002 годах).

Ранее НХЛ официально подтвердила дату начала нового сезона.

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