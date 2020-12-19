Молодёжная сборная России провела первую тренировку в Эдмонтоне в преддверии МЧМ по хоккею

Короткая ссылка
Сборная России провела свою первую тренировку в канадском Эдмонтоне в преддверии старта молодёжного чемпионата мира по хоккею.
Молодёжная сборная России провела первую тренировку в Эдмонтоне в преддверии МЧМ по хоккею
  • РИА Новости

«Сегодня главной задачей было вернуть все те навыки, которые мы закладывали в Новогорске, чтобы ребята почувствовали лёд, клюшки, шайбу. К приятному удивлению, у них было не так много брака. В целом я считаю, что тренировка сегодня прошла на четыре с плюсом. Мы поблагодарили ребят за то, что они проявили профессионализм за время карантина, проведённого в номерах. Они сделали то, что было положено, был тренировочный процесс. Было видно, что они соскучились по льду, друг по другу. То единство, которое мы хотим видеть, и прямое общение команды — оно гораздо приятнее, чем общение по видеосвязи или телефону. Ещё раз стало видно, что коллектив у нас очень хороший», — цитирует Ларионова пресс-служба Федерации хоккея России.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Стартовый поединок россияне проведут 26 декабря против сборной США.

Ранее сообщалось, как сборная России по хоккею добиралась до Канады перед МЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить