Молодёжная сборная России провела первую тренировку в Эдмонтоне в преддверии МЧМ по хоккею

Сборная России провела свою первую тренировку в канадском Эдмонтоне в преддверии старта молодёжного чемпионата мира по хоккею.

«Сегодня главной задачей было вернуть все те навыки, которые мы закладывали в Новогорске, чтобы ребята почувствовали лёд, клюшки, шайбу. К приятному удивлению, у них было не так много брака. В целом я считаю, что тренировка сегодня прошла на четыре с плюсом. Мы поблагодарили ребят за то, что они проявили профессионализм за время карантина, проведённого в номерах. Они сделали то, что было положено, был тренировочный процесс. Было видно, что они соскучились по льду, друг по другу. То единство, которое мы хотим видеть, и прямое общение команды — оно гораздо приятнее, чем общение по видеосвязи или телефону. Ещё раз стало видно, что коллектив у нас очень хороший», — цитирует Ларионова пресс-служба Федерации хоккея России.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Стартовый поединок россияне проведут 26 декабря против сборной США.

Ранее сообщалось, как сборная России по хоккею добиралась до Канады перед МЧМ.