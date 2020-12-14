Проблемы с багажом, задержка рейса и песни «Ленинграда»: как сборная России по хоккею добиралась до Канады перед МЧМ

Сразу несколько европейских сборных столкнулись с трудностями при перелёте в Эдмонтон, где 25 декабря стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею. Во время погрузки багажа в аэропорту Хельсинки выяснилось, что российской, финской и шведской командам предоставили слишком маленький самолёт и специальное отделение не вмещает весь багаж. После четырёхчасового ожидания было принято решение отправить вещи другим рейсом.

Молодёжная сборная России по хоккею прибыла в Эдмонтон, где 25 декабря стартует чемпионат мира для игроков не старше 20 лет. Путешествие в Канаду для национальной команды вышло на редкость увлекательным по независящим от неё причинам.

По задумке организаторов турнира — Международной федерации хоккея на льду (IIHF) и Федерации хоккея Канады — 13 декабря шесть европейских сборных должны были пересечь Атлантический океан на двух самолётах. Однако сопровождавшая делегации из России, Финляндии и Швеции журналистка Мари Леманн сообщила, что вылет из аэропорта Хельсинки задерживается на неопределённый срок.

Позже журналист Скотт Вилер рассказал, что аналогичная проблема возникла и у команд Чехии, Словакии и Австрии, пытавшихся вылететь из Вены.

Оказалось, что перевозка сборных была поручена польской компании Enter Air, которая по неизвестным причинам предоставила Boeing 737-800, не предназначенный для дальних перелётов с большой загруженностью. Решить эту проблему предполагалось за счёт дозаправок в исландской столице Рейкьявик и населённом пункте Кангерлуссуак, расположенном в Гренландии.

Однако при погрузке объёмного хоккейного багажа трёх сборных выяснилось, что он не помещается в специальное отделение. Представители компании предложили свой выход и даже начали осуществлять задуманное: сумки и чемоданы разместили в проходе салона, что противоречило нормам безопасности.

Представители национальных команд после совещания приняли решение отказаться от выделенного самолёта, мотивируя это нежеланием рисковать жизнями хоккеистов.

Sverige, Finland och Ryssland i strategimöte. Mynnade ut i beslutet att:

samtliga tre nationer VÄGRAR flyga med planet till Edmonton OM bagage lastas i kabinen. Vilket var tanken.



”Vi måste tänka på våra spelares säkerhet”, säger Kimmo Oikarinen, general manager FIN U20.#jvmpic.twitter.com/S3K6iMuEJU — Marie Lehmann (@svtlehmann) December 13, 2020

«Мы неделю находились на карантине в Финляндии, нам предстоит карантин в Канаде. Я бы хотел, чтобы к игрокам и командам относились с уважением и предоставили наилучшие условия для подготовки к топ-турниру. Все мы — Финляндия, Россия и Швеция — оказались в одинаковом положении. Никто не просит о чуде, нам просто нужны подобающие условия для перелёта», — цитирует главного тренера сборной Финляндии Антти Пеннанена Iltalehti.

Ожидание затягивалось, и финская сторона даже попыталась договориться о замене перевозчика и попросить местную компанию Finnair предоставить им более вместительный борт. Однако эти переговоры не увенчались успехом.

Спустя несколько часов выход из затруднительной ситуации всё же удалось найти. IIHF согласилась выделить отдельный самолёт для перевозки багажа, а игроки, тренерские штабы и журналисты отправились в Канаду на первоначально предоставленном им борте.

Произошедшим был особенно возмущён генеральный менеджер сборной Финляндии Киммо Ойкаринен. По его словам, он заранее предупреждал организаторов о том, что с транспортировкой обмундирования могут возникнуть проблемы, однако никакой реакции не последовало.

«Это было предсказуемо. Два месяца назад я называл им точное количество багажа, которое будет у сборной Финляндии. Мы постоянно находились на связи, и я просил их войти в наше положение и понять, что одного самолёта будет недостаточно для трёх команд и багажа», — приводит слова Ойкаринена Traderumours.

Однако заявление функционера стало сюрпризом для вице-президента IIHF Калерво Куммолы. Отвечая на претензии, он заявил, что с ним никто не связывался по данному вопросу и о проблеме с багажом ему ничего не известно.

Несмотря на задержку рейса и длительный перелёт, хоккеисты всех трёх сборных спокойно восприняли произошедшее. Так, Ойкаринен рассказал, что доволен реакцией своих подопечных. А россияне и шведы и вовсе продолжили путь в приподнятом настроении и во время ожидания очередной дозаправки устроили музыкальную битву, хором исполняя популярные в своих странах композиции. Причём подопечные Игоря Ларионова выбрали песню группы «Ленинград», посвящённую «Зениту».

«Дозаправка в Кеблавике, Исландия. Самолёт покидать нельзя, и команды России и Швеции устроили песенную битву. Это долгий перелёт в переполненном самолёте и без каких-либо развлечений... Хотя... Погодите-ка», — написала Леманн.

Refueling in Keflavik, Iceland. Not allierad to leave the aircraft, the Russian and Swedish team conduct a folksong battle. This flight is long, crowded and there is no in flight entertainment...or...wait a minute... #iihfworldjuniorspic.twitter.com/5PayhPxl36 — Marie Lehmann (@svtlehmann) December 13, 2020

Теперь всем прибывшим в Эдмонтон предстоит сдать тесты на коронавирус и сесть на четырёхдневный карантин. Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт в «пузыре» — все команды будут проживать, тренироваться и играть на закрытой территории. 22 и 24 декабря россияне проведут товарищеские встречи со Словакией и Канадой, а турнир откроют матчем с США.