Третьяк заявил, что перед сборной России стоит задача выиграть МЧМ-2021

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о задачах молодёжной сборной России на молодёжном чемпионате мира 2021 года в Канаде.

Он отметил, что турнир станет большим событием и к нему будет приковано огромное внимание.

«Мы усиленно готовились к турниру. По традиции перед вылетом мы с Романом Ротенбергом встречались с командой, обговорили нюансы и поставили задачу. Пожелали команде успехов и вернуться с победой. Поставлена задача выиграть золотые медали в Эдмонтоне», — цитирует Третьяка РИА Новости.

13 декабря сборная России U20 отправится в Эдмонтон, где после прохождения карантина и повторного тестирования начнёт заключительный этап подготовки. 22 и 24 декабря российские хоккеисты сыграют товарищеские матчи с командами Словакии и Канады. 26 декабря команда начнёт чемпионат мира матчем со сверстниками из США.

Ранее молодёжная сборная России по хоккею победила «СКА-1946» в контрольном матче.