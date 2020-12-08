Молодёжная сборная России по хоккею победила «СКА-1946» в контрольном матче

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Молодёжная сборная России по хоккею обыграла «СКА-1946» в контрольном матче в рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира в Канаде.
Молодёжная сборная России по хоккею победила «СКА-1946» в контрольном матче
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Как сообщает Sport24, встреча завершилась со счётом 4:1.

13 декабря сборная России U20 отправится в Эдмонтон, где после прохождения карантина и повторного тестирования начнёт заключительный этап подготовки. 22 и 24 декабря российские хоккеисты сыграют товарищеские матчи с командами Словакии и Канады. 26 декабря команда стартует на чемпионате мира матчем со сверстниками из США. 

Ранее сообщалось, что назван расширенный состав молодёжной сборной России для подготовки к МЧМ-2021.

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