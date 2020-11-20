Назван расширенный состав молодёжной сборной России для подготовки к МЧМ-2021

Тренерский штаб сборной России определил расширенный состав молодёжной сборной среди игроков до 20 лет для участия в учебно-тренировочном сборе перед молодёжным чемпионатом мира в Канаде.

Как информирует официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР), для участия в сборе вызваны 28 игроков.

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА, Санкт-Петербург), Артур Ахтямов («Ак Барс», Казань), Всеволод Скотников (ЦСКА, Москва).

Защитники: Роман Бычков («Локомотив», Ярославль), Александр Кирпичников («Трактор», Челябинск), Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба представляют СКА, Санкт-Петербург), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута, NCAA, США), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев», Уфа), Иван Рогов («Северсталь», Череповец), Никита Седов (ХК «Сочи»), Даниил Чайка (ЦСКА, Москва), Семён Чистяков («Авангард», Омск).

Нападающие: Михаил Абрамов («Викториавилл», QMJHL, Канада), Родион Амиров, Даниил Башкиров (оба — «Салават Юлаев», Уфа), Егор Афанасьев, Тахир Мингачёв (оба — ЦСКА, Москва), Захар Бардаков («Витязь», Подольск), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Авангард», Омск), Максим Грошев, Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все — СКА, Санкт-Петербург), Василий Пономарёв («Шавиниган», QMJHL, Канада), Илья Сафонов («Ак Барс», Казань), Владислав Фирстов (Университет Коннектикута, NCAA, США).

Команда соберётся на базе в Новогорске 29 ноября, где после карантина приступит к тренировкам. 13 декабря сборная России U20 отправится в Эдмонтон, где после прохождения карантина и повторного тестирования начнёт заключительный этап подготовки. 22 и 24 декабря российские хоккеисты сыграют товарищеские матчи с командами Словакии и Канады. 26 декабря команда стартует на чемпионате мира матчем со сверстниками из США. Турнир завершится 5 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что Ротенберг является одним из инициаторов переноса ЧМ-2021 из Белоруссии в Россию.