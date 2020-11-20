Источник: Ротенберг является одним из инициаторов переноса ЧМ-2021 из Белоруссии в Россию

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг является одним из главных инициаторов переноса чемпионата мира — 2021 из Белоруссии в Россию.

«В последнее время Ротенберг часто контактирует с президентом IIHF Рене Фазелем, чтобы продавить решение о переносе турнира в Россию, учитывая желание федерации забрать чемпионат мира у Белоруссии», — сообщил Metaratings.ru со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Турнир должен состояться в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Издание также сообщает, что все сборные, кроме России, отказываются ехать на турнир в Белоруссию из-за нестабильной политической ситуации в стране.

Ранее оргкомитет ЧМ-2021 по хоккею прокомментировал слухи о переносе турнира из Минска в Москву.