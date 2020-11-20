Оргкомитет ЧМ-2021 по хоккею прокомментировал слухи о переносе турнира из Минска в Москву

Организационный комитет белорусской части чемпионата мира — 2021 по хоккею опроверг информацию о переносе матчей турнира из Минска в Москву.

«На данный момент в адрес оргкомитета белорусской части чемпионата мира 2021 года не поступало информации о возможной релокации турнира. Мы находимся в ежедневном контакте и с нашими латвийскими партнёрами, и со специалистами IIHF и продолжаем подготовку к совместному проведению турнира в Минске и Риге», — приводит «РБК-Спорт» заявление пресс-службы оргкомитета турнира.

ЧМ-2021 должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. 19 ноября появилась информация, что IIHF может перенести минскую часть мирового первенства из Белоруссии в Москву.

Ранее Фетисов выразил сомнение относительно целесообразности проведения ЧМ по хоккею в Москве.