Оргкомитет ЧМ-2021 по хоккею прокомментировал слухи о переносе турнира из Минска в Москву

Короткая ссылка
Организационный комитет белорусской части чемпионата мира — 2021 по хоккею опроверг информацию о переносе матчей турнира из Минска в Москву.
Оргкомитет ЧМ-2021 по хоккею прокомментировал слухи о переносе турнира из Минска в Москву
  • Pixabay

«На данный момент в адрес оргкомитета белорусской части чемпионата мира 2021 года не поступало информации о возможной релокации турнира. Мы находимся в ежедневном контакте и с нашими латвийскими партнёрами, и со специалистами IIHF и продолжаем подготовку к совместному проведению турнира в Минске и Риге», — приводит «РБК-Спорт» заявление пресс-службы оргкомитета турнира. 

ЧМ-2021 должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. 19 ноября появилась информация, что IIHF может перенести минскую часть мирового первенства из Белоруссии в Москву. 

Ранее Фетисов выразил сомнение относительно целесообразности проведения ЧМ по хоккею в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить