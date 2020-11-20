Фетисов: зачем нам ЧМ по хоккею без зрителей

Депутат Государственной думы олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал новость о том, что чемпионат мира 2021 года может быть перенесён из Белоруссии в Россию.

«Что-то непонятное происходит. Зачем нам чемпионат без зрителей? Это одна из тем. Если у нас есть лишние деньги, то нужно попробовать. Но что это даст — мне непонятно. Нужно взвешивать все за и против, время считать деньги. С другой стороны, это вариант выстроить отношения с международной федерацией, прийти им на выручку. Не знаю… Нужно думать, что важнее», — цитирует Фетисова Sport24.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен состояться в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Однако проведение турнира находится под угрозой из-за протестов в столице Белоруссии.

Ранее сообщалось, что ЧМ-2021 по хоккею перенесут из Минска в Москву.