Фетисов: зачем нам ЧМ по хоккею без зрителей

Короткая ссылка
Депутат Государственной думы олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал новость о том, что чемпионат мира 2021 года может быть перенесён из Белоруссии в Россию.
Фетисов: зачем нам ЧМ по хоккею без зрителей
  • РИА Новости

«Что-то непонятное происходит. Зачем нам чемпионат без зрителей? Это одна из тем. Если у нас есть лишние деньги, то нужно попробовать. Но что это даст — мне непонятно. Нужно взвешивать все за и против, время считать деньги. С другой стороны, это вариант выстроить отношения с международной федерацией, прийти им на выручку. Не знаю… Нужно думать, что важнее», — цитирует Фетисова Sport24.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен состояться в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Однако проведение турнира находится под угрозой из-за протестов в столице Белоруссии.

Ранее сообщалось, что ЧМ-2021 по хоккею перенесут из Минска в Москву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить