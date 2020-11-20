Источник: ЧМ-2021 по хоккею перенесут из Минска в Москву

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Международная федерация хоккея на льду (IIHF) перенесёт чемпионат мира 2021 года из Минска в Москву.
Источник: ЧМ-2021 по хоккею перенесут из Минска в Москву
  • РИА Новости

Как сообщает журналист Райан Кеннеди в Twitter, президент IIHF Рене Фазель обсудит этот вопрос с главой Федерации хоккея России (ФХР) Владиславом Третьяком.

При этом отмечается, что Рига сохранит свою часть турнира.

Чемпионат мира изначально должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.

До этого власти Латвии собирались попросить Международную федерацию хоккея с шайбой (IIHF) перенести турнир из-за политической ситуации в Белоруссии. Тем не менее в СМИ появилась информация, что IIHF не собирается лишать Минск права на проведение чемпионата мира.

Ранее министр культуры Финляндии выступила против проведения ЧМ по хоккею в Белоруссии.

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