Министр культуры Финляндии выступила против проведения ЧМ по хоккею в Белоруссии

Министр науки и культуры Финляндии Анника Саарикко выразила мнение, что нельзя проводить чемпионат мира по хоккею 2021 года в Минске.

«Сейчас мы работаем над заявлением министров на уровне ЕС. Это будет заявление о том, что соревнования не должны проводиться в Белоруссии. Мы действуем на опережение, и проблема безопасности здесь стоит прежде всего. Беспорядки в Белоруссии сопряжены с риском для участников. Кроме этого, проблемами остаются пандемия и права человека в этой стране, ситуация в Белоруссии широко обсуждается на международном уровне», — цитирует Саарикко Maaseudun Tulevaisuus.

Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.

До этого власти Латвии собирались попросить Международную федерацию хоккея с шайбой (IIHF) перенести турнир из-за политической ситуации в Белоруссии. Тем не менее в СМИ появилась информация, что IIHF не собирается лишать Минск права на проведение чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что в Европарламенте начали сбор подписей за перенос ЧМ по хоккею из Минска.