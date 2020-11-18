В Европарламенте начали сбор подписей за перенос ЧМ по хоккею из Минска

Депутат Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсбро сообщила, что начала сбор подписей под обращением в Международную федерацию хоккея (IIHF) с просьбой переноса чемпионата мира 2021 года из Минска.

Об этом сообщается на сайте депутата.

«Спорт не должен быть политикой, но это не повод закрывать глаза на то, что сейчас происходит в Беларуси. Мы не можем проводить чемпионат мира, когда протестующих арестовывают на улице и пытают. Совершенно неприемлемо поддерживать режим, использующий оружие против собственного народа», — сказала Карлсбро.

Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.

До этого власти Латвии собирались попросить Международную федерацию хоккея с шайбой (IIHF) перенести турнир из-за политической ситуации в Белоруссии. Тем не менее в СМИ появилась информация, что IIHF не собирается лишать Минск права на проведение чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что коронавирус вынудил IIHF отменить 18 междунароных турниров.