В Европарламенте начали сбор подписей за перенос ЧМ по хоккею из Минска

Короткая ссылка
Депутат Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсбро сообщила, что начала сбор подписей под обращением в Международную федерацию хоккея (IIHF) с просьбой переноса чемпионата мира 2021 года из Минска.
В Европарламенте начали сбор подписей за перенос ЧМ по хоккею из Минска
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте депутата.

«Спорт не должен быть политикой, но это не повод закрывать глаза на то, что сейчас происходит в Беларуси. Мы не можем проводить чемпионат мира, когда протестующих арестовывают на улице и пытают. Совершенно неприемлемо поддерживать режим, использующий оружие против собственного народа», — сказала Карлсбро.

Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.

До этого власти Латвии собирались попросить Международную федерацию хоккея с шайбой (IIHF) перенести турнир из-за политической ситуации в Белоруссии. Тем не менее в СМИ появилась информация, что IIHF не собирается лишать Минск права на проведение чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что коронавирус вынудил IIHF отменить 18 междунароных турниров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить