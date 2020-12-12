Объявлен состав сборной России по хоккею на молодёжный чемпионат мира

Короткая ссылка
Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Игорем Ларионовым огласил состав команды на молодёжный чемпионат мира в канадском Эдмонтоне.
Объявлен состав сборной России по хоккею на молодёжный чемпионат мира
  • © fhr.ru

Как отмечает пресс-служба Федерации хоккея России, в окончательный список были включены 25 игроков.

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Артур Ахтямов («Ак Барс»), Всеволод Скотников (ЦСКА).

Защитники: Роман Бычков («Локомотив»), Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба — СКА), Артемий Князев («Ак Барс»), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута, NCAA), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Даниил Чайка (ЦСКА), Семён Чистяков («Авангард»).

Нападающие: Михаил Абрамов («Викториавилл», QMJHL), Родион Амиров, Даниил Башкиров (оба — «Салават Юлаев»), Егор Афанасьев (ЦСКА), Захар Бардаков («Витязь»), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Авангард»), Максим Грошев, Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все — СКА), Василий Пономарёв («Шавиниган», QMJHL), Илья Сафонов («Ак Барс»), Владислав Фирстов (Университет Коннектикута, NCAA).

13 декабря сборная России U20 отправится в Эдмонтон, где после прохождения карантина и повторного тестирования начнёт заключительный этап подготовки. 22 и 24 декабря российские хоккеисты сыграют товарищеские матчи с командами Словакии и Канады. 26 декабря команда начнёт чемпионат мира матчем со сверстниками из США.

Турнир будет продолжаться с 26 декабря 2020-го по 5 января 2021 года.

Ранее Владислав Третьяк заявил, что перед сборной России стоит задача выиграть МЧМ-2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить