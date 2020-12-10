Вспышка коронавируса в Швеции и отсутствие звёзд США и Канады: сборная России стала главным фаворитом МЧМ-2021 по хоккею

В сборной Швеции рассматривают вариант с отказом от выступления на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года. Причиной стала вспышка коронавируса, из-за которой команда лишилась четырёх хоккеистов и такого же количества членов тренерского штаба. При этом Канаде не сможет помочь самый ценный игрок прошлогоднего турнира Алексис Лафренье, а США — первый номер драфта 2019 года Джек Хьюз.

До старта молодёжного чемпионата мира 2021 года остаётся чуть более двух недель, и с каждым днём ситуация вокруг турнира становится всё более напряжённой. Несколько звёздных молодых хоккеистов не получили разрешения от своих клубов отправиться в Эдмонтон, а ряд других получили положительный результат теста на коронавирус и также не смогут принять участие в соревнованиях. При этом наиболее сложная ситуация сложилась в национальной команде Швеции, которая раздумывает о возможном отказе от выступления на первенстве планеты.

За последние недели скандинавы лишились сразу нескольких ведущих хоккеистов в лице Вильяма Эклунда, Карла Хенрикссона, Вильяма Валлиндера и Альбина Греве. Все они получили положительный результат теста на COVID-19 и в соответствии с регламентом лишились права принять участие в чемпионате мира 2021 года. Однако позднее положение стало ещё более плачевным, когда «тре крунур» потеряла возможность рассчитывать на своего главного тренера в лице Томаса Монтена, а также трёх его помощников — Андерса Лундберга, Адама Альмквиста и Низзе Ландена. Отмечается, что после этого в коллективе серьёзно задумались о возможном отказе от поездки в Эдмонтон.

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Стоит отметить, что все четверо вышеназванных игроков являются одними из лидеров нынешней шведской сборной. Помимо 18-летнего Эклунда, его более возрастные партнёры уже успели выставить свои кандидатуры на драфт НХЛ и были выбраны во втором раунде. Валлиндер и Греве оказались в «Детройте», а Хенрикссон — в «Рейнджерс». При этом дебютировать за новые клубы им ещё не удалось, а в настоящий момент все трое выступают в Шведской хоккейной лиге (SHL).

Что касается Эклунда, то он считается одним из самых талантливых шведских хоккеистов на данный момент, а эксперты прочат ему место в топ-20 на драфте НХЛ 2021 года. Причиной тому — сверхуспешное выступление за взрослую команду «Юргордена» в нынешнем сезоне, в ходе которого он отметился семью голами и пятью передачами в 16 матчах. Для сравнения: его более взрослый одноклубник Греве может похвастаться лишь тремя (2 + 1) баллами.

В связи с этим неудивительно, что скандинавы всерьёз задумываются об отказе от участия в молодёжном первенстве мира. В столь ослабленном составе они вряд ли смогут выступить на привычно высоком уровне. На последних десяти турнирах они девять раз добирались до полуфинала и пять раз становились призёрами (золото, три серебра и бронза).

Стоит отметить, что в соответствии с правилами допуска до молодёжного чемпионата мира без ряда ключевых игроков рискуют остаться многие другие коллективы. Как сообщил известный журналист Даррен Дрегер, согласно протоколу, сборные должны прибыть в Эдмонтон не позднее 13 декабря, а игроки, тренеры и прочий персонал должны иметь при себе три отрицательных результата теста на коронавирус.

При этом проблемы с комплектованием состава преследуют не только Швецию. На грядущем МЧМ Германия недосчитается сразу трёх хоккеистов, а в качестве причины также указывается коронавирус. С разницей в несколько дней заболевание было выявлено у Нино Киндера и Элиаса Линднера, а также одного из лидеров бундестим, форварда «Чикаго» Лукаса Райхела. В ходе прошлого розыгрыша турнира левый нападающий стал одним из лучших бомбардиров немецкой команды (3 + 2), после чего был выбран под 17-м номером на драфте НХЛ.

Даже хозяевам соревнований будет крайне сложно подойти к нему в идеальном физическом состоянии. В конце ноября сборная Канады в полном составе ушла на двухнедельный карантин из-за вспышки COVID-19 и лишь 8 декабря возобновила полноценную подготовку. При этом расположение коллектива покинули сразу пятеро — Мэттью Робертсон, Мэйсон Миллман, Дэмон Хант, Ксавьер Симоно и Ридли Григ. Для всей пятёрки грядущий молодёжный чемпионат мира должен был стать дебютным в карьере, а наиболее серьёзной потерей можно назвать Грига. На драфте 2020 года он был выбран «Оттавой» под общим 28-м номером, а в прошлом сезоне здорово выступал за «Брандон Уэт Кингс». В 56 играх он отметился 26 голами и 34 результативными пасами.

Тем не менее проблемы сборной Канады связаны не только с коронавирусом, но и с нежеланием клубов НХЛ отпускать в Эдмонтон своих молодых звёзд. По этой причине на молодёжном первенстве планеты не выступит самый ценный игрок прошлогоднего турнира Алексис Лафренье. Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) была заинтересована в приглашении форварда, но «Нью-Йорк Рейнджерс» ответил отказом. По этой же причине не стоит ждать приезда и другого представителя «синерубашечников», финна Каапо Какко, а также американского нападающего «Нью-Джерси Девилз» Джека Хьюза.

Правда, сборная США вряд ли испытывает недостаток в ярких исполнителях и даже без звёздного центрфорварда будет претендовать на золотые медали. В начале декабря она обнародовала предварительный состав, но вскоре была вынуждена внести в него изменения. По неназванным причинам на МЧМ-2021 не поедут нападающий Роберт Мастросимоне, защитник Алекс Власик и голкипер Дрю Коммессо. Тем не менее в ростере оказались сразу десять игроков, выступавших год назад в Остраве и Тршинце. Особого внимания заслуживают лучший бомбардир звёздно-полосатых на турнире Трэвис Зеграс (0 + 9), а также Артур Калиев (4 + 2) и Ник Робертсон (2 + 3).

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С учётом проблем основных конкурентов сборная России вполне может считаться главным фаворитом первенства. Судя по сообщениям пресс-службы, команда продолжает планомерно готовиться к турниру, а заболевших коронавирусом выявлено не было. Правда, без изменений в составе не обошлось. Так, в расположение команды был вызван голкипер московского «Динамо» Вадим Жеренко. Однако неизвестно, кого именно он обязан заменить.

Сам Ларионов поделился ожиданиями от молодёжного чемпионата мира 2021 года и признался, что его не пугает перспектива провести около двух недель в «пузыре».

«Да, мы находимся в нелёгкой ситуации, как и весь мир. Но отдаём себе отчет в том, что молодёжный чемпионат мира — это единственный большой турнир, который пока состоится в этом году. И мы знаем, насколько серьёзный протокол будет в Эдмонтоне и действует уже сейчас в Новогорске. Поэтому для нас этот сбор — репетиция того, что будет в Канаде. Нужно спокойно это всё перенести. Переживать не надо, мы ни в чём здесь не нуждаемся. Главное — чтобы по ходу турнира мы не потеряли ни одного парня, чтобы все были здоровы и соблюдали предписанные правила. А это возможно только благодаря серьёзной дисциплине — и в быту, и на льду», — цитирует Ларионова пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).