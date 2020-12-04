Лафренье не выступит в составе Канады на МЧМ-2021

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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Алексис Лафренье не выступит на молодёжном чемпионате мира по хоккею в 2021 году.
Лафренье не выступит в составе Канады на МЧМ-2021
  • AFP

Об этом сообщил вице-президент Федерации хоккея Канады Скотт Салмонд.

«После непрерывных обсуждений с «Нью-Йорк Рейнджерс» Федерация хоккея Канады была уведомлена о том, что Алексис Лафренье не будет отпущен в сборную Канады на молодёжном чемпионате мира 2021 года в Эдмонтоне. Хотя мы разочарованы тем, что Алексис не присоединится к нашей команде на МЧМ, мы понимаем и уважаем решение «Рейнджерс», — заявил Салмонд пресс-службе своей организации.

Лафренье был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком предыдущего молодёжного чемпионата мира. В 2020 году «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал его под первым номером драфта Национальной хоккейной лиги.

Ранее сообщалось, что матчи Кубка Первого канала без участия сборной России пройдут без зрителей.

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