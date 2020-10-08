Молодёжная сборная России сыграет с клубом КХЛ в рамках подготовки к МЧМ-2021

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Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов рассказал, как команда будет готовиться к выступлению на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года в канадском Эдмонтоне.
Молодёжная сборная России сыграет с клубом КХЛ в рамках подготовки к МЧМ-2021
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«Мы планируем сыграть пять товарищеских матчей за семь дней в ноябре во время перерыва в КХЛ. Это будет мини-репетиция чемпионата мира. У нас будет четыре игры с командами ВХЛ и одна — с клубом КХЛ. Мы посмотрим ребят в деле, чтобы потом определиться с составом на 95% и не дёргать ребят, которые потом будут понимать, к чему готовиться и что ожидать», — приводит слова Ларионова ТАСС.

Молодёжный чемпионат мира 2021 года состоится в канадском Эдмонтоне с 26 декабря по 5 января. Матчи будут проходить в так называемом пузыре при пустых трибунах.

Ранее Ларионов высказал мнение, что МЧМ-2021 в Канаде будет непредсказуемым.

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