Ларионов считает, что МЧМ-2021 в Канаде будет непредсказуемым

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов высказал мнение о проведении молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года в канадском Эдмонтоне в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

«Безусловно, турнир будет другим — это не такой формат, как плей-офф НХЛ. С другой стороны, это будет самое яркое событие уходящего года, потому что весь хоккей практически замер, кроме КХЛ. На чемпионате будут играть лучшие против лучших — это на сегодняшний день единственный турнир, который собирает лучших игроков со всего мира. Поэтому турнир будет интересным, непредсказуемым и ярким»,— приводит слова Ларионова ТАСС.

Он отметил, что тот факт, что игрокам придётся жить в «пузыре», не должен оказывать на них совершенно никакого влияния.

«Такой опыт, в том числе и в плане быта, будет одинаковым для всех, и все его должны пройти. Но об этом мы должны думать в последнюю очередь. Мы должны думать о том, как играть в хоккей, а что касается всего остального, то наверняка всё будет сделано, как в НХЛ: хорошая картинка, которая позволит ребятам выходить и делать свою работу наилучшим образом», — добавил специалист.

Молодёжный чемпионат мира 2021 года состоится в канадском Эдмонтоне с 26 декабря по 5 января. Матчи будут проходить в так называемом пузыре и при пустых трибунах.

Ранее сообщалось, что Ларионов назвал выбор четырёх россиян в первом раунде драфта НХЛ авансом для них.