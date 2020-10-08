Ларионов назвал выбор четырёх россиян в первом раунде драфта НХЛ авансом для них

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Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал выбор четырёх россиян в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года.
Ларионов назвал выбор четырёх россиян в первом раунде драфта НХЛ авансом для них
  • РИА Новости

«Это можно назвать успехом, это большой аванс для них. Пандемия открывает новые возможности, и благодаря этому ребята получили шанс сыграть в командах Континентальной хоккейной лиги. Притом что весь мир сейчас практически не играет, кроме России, это, безусловно, сыграло определённую роль при выборе на драфте. Я даже удивлён, поскольку человек шесть должны были быть в первом раунде», — приводит слова Ларионова ТАСС.

Под общим 11-м номером был выбран голкипер Ярослав Аскаров, задрафтованный «Нэшвилл Предаторз». «Торонто Мэйпл Лифс» под 15-м номером выбрал форварда Родиона Амирова. Защитник Шакир Мухамадуллин был выбран «Нью-Джерси Дэвилз» под 20-м номером, а под 21-м номером «Коламбус Блю Джекетс» выбрал форварда Егора Чинахова.

Ранее сообщалось, что генменеджер «Торонто» рассказал, почему клуб задрафтовал Родиона Амирова.

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