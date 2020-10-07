Генменеджер «Торонто» рассказал, почему клуб задрафтовал Амирова

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Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас прокомментировал выбор форварда уфимского клуба «Салават Юлаев» Родиона Амирова на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года.
Генменеджер «Торонто» рассказал, почему клуб задрафтовал Амирова
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Нам понравилась его скорость. На наш взгляд, она одна из лучших в его классе игроков. Нам понравилось, как он провёл прошлый год, а также понравилось его умение находить способ оказывать влияние на игру на уровне КХЛ в этом сезоне. Нам нравится его игра с шайбой и без. Когда он не набирает очки, он может внести свой вклад, используя скорость, а также принести пользу в меньшинстве и форчеке. Мы были счастливы, что его не взяли до нашего пика, и немедленно его забрали», — приводит слова Дубаса пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что рассматривались варианты, обмена, чтобы в итоге заполучить Амирова.

«Но это вовсе не было обсуждением из серии «Амиров против кого-то другого». Срок его контракта с «Салаватом» истекает в конце сезона. И сейчас он сосредоточен только на том, чтобы помочь своей нынешней команде. После окончания сезона мы уже обсудим, как будут обстоять дела дальше», — добавил генменеджер.

19-летний Амиров был выбран «Мэйпл Лифс» под общим 15-м номером.

Ранее агент Дэн Мильштейн заявил, что стиль игры Амирова очень подходит под систему «Торонто».

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