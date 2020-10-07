Генменеджер «Торонто» рассказал, почему клуб задрафтовал Амирова
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- РИА Новости
«Нам понравилась его скорость. На наш взгляд, она одна из лучших в его классе игроков. Нам понравилось, как он провёл прошлый год, а также понравилось его умение находить способ оказывать влияние на игру на уровне КХЛ в этом сезоне. Нам нравится его игра с шайбой и без. Когда он не набирает очки, он может внести свой вклад, используя скорость, а также принести пользу в меньшинстве и форчеке. Мы были счастливы, что его не взяли до нашего пика, и немедленно его забрали», — приводит слова Дубаса пресс-служба НХЛ.
Он отметил, что рассматривались варианты, обмена, чтобы в итоге заполучить Амирова.
«Но это вовсе не было обсуждением из серии «Амиров против кого-то другого». Срок его контракта с «Салаватом» истекает в конце сезона. И сейчас он сосредоточен только на том, чтобы помочь своей нынешней команде. После окончания сезона мы уже обсудим, как будут обстоять дела дальше», — добавил генменеджер.
19-летний Амиров был выбран «Мэйпл Лифс» под общим 15-м номером.
Ранее агент Дэн Мильштейн заявил, что стиль игры Амирова очень подходит под систему «Торонто».