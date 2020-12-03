«Домашнее» судейство, приезд партнёра Панарина и возможный вызов 15-летнего Мичкова: что окружает МЧМ-2021 по хоккею

25 декабря в канадском Эдмонтоне стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею 2021 года. По аналогии с плей-офф НБА и НХЛ турнир пройдёт в «пузыре», а обслуживать матчи впервые в истории будут арбитры из одной страны. Одной из главных интриг соревнований остаётся возможное выступление первого номера драфта-2020 Алексиса Лафренье, а также попадание в состав сборной России 15-летнего форварда СКА Матвея Мичкова.

Менее четырёх недель остаётся до старта одного из самых обсуждаемых спортивных событий конца 2020 — начала 2021 года. 25 декабря в Эдмонтоне стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею, условия проведения которого будут заметно отличаться от привычных ввиду угрозы коронавируса. Тем не менее подобные изменения не сильно беспокоят российских спортсменов, которые постараются как минимум повторить свой прошлогодний результат и снова побороться за золотые медали первенства.

Канадские судьи и отсутствие болельщиков

Ещё в конце августа президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что молодёжное первенство планеты 2021 года пройдёт без болельщиков. В качестве обоснования он привёл эпидемиологическую обстановку в мире, а также отсутствие вакцины от коронавируса. Несмотря на то что во втором вопросе удалось добиться существенного прогресса, решение провести турнир при пустых трибунах осталось в силе.

Чемпионат мира будет проходить по системе, аналогичной той, что использовалась в плей-офф НБА и НХЛ в прошедшем сезоне. На время его проведения спортсмены будут находиться в так называемом пузыре и не смогут выходить за его пределы вплоть до окончания. Как рассказал вице-президент Федерации хоккея Канады Дин Макинтош, хоккеисты будут обязаны использовать специальное приложение, с помощью которого организаторы смогут отслеживать их местоположение в пределах обозначенной территории.

Также по теме Молодёжный прорыв: сборная России по хоккею под руководством Ларионова выиграла Кубок Карьяла Молодёжная сборная России по хоккею стала обладателем Кубка Карьяла — 2020. Подопечные Игоря Ларионова в последнем матче первого этапа...

По его словам, таким образом организаторы намерены гарантировать, что хоккеисты будут находиться в безопасной среде и не подвергнут риску заражения ни себя, ни своих партнёров по команде или соперников. Кроме того, участники соревнований пройдут тесты на коронавирус как по прилёте в Канаду, так и по приезде на место проведения чемпионата. Также говорилось, что если кто-либо из спортсменов сдаст положительный тест до 29 ноября, то не сможет попасть в заявку сборной.

Примечательно, что из-за строгих правил проведения турнира пострадали не только хоккеисты и болельщики, но также скауты Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Как сообщила IIHF, те не будут допущены на трибуны и не смогут исполнять свои прямые обязанности во время молодёжного чемпионата мира. Несомненно, это станет для них серьёзным ударом, ведь МЧМ по праву считается ярмаркой талантов.

При этом будущее первенство обещает войти в историю ещё по одной причине. Так, на нём впервые в истории будут работать арбитры из одной страны. Матчи первенства обслужат 26 судей из Канады — 14 главных и 12 линейных. Как объяснили в Hockey Canada, подобное решение было принято с целью обеспечения безопасности участников соревнований, а также из-за ограничений на передвижения между странами, вызванными пандемией. При этом сами национальные команды получат небольшую поблажку и смогут заявить на турнир не 20 хоккеистов, как было обычно, а на двух больше.

Обновлённый состав России и возможный вызов 15-летнего форварда

Действующие серебряные призёры подходят к нынешнему первенству в статусе одного из главных фаворитов. И это несмотря на тот факт, что за год состав команды изменился более чем на 90%. Из прошлогоднего созыва остались только голкипер Ярослав Аскаров, а также нападающие Василий Подколзин и Максим Грошев. Примечательно, что вся тройка представляет санкт-петербургский СКА, главным тренером которого является бывший наставник молодёжки Валерий Брагин.

На данный момент обнародован расширенный состав российской сборной, в который входят 28 хоккеистов. Основная их часть представляет клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Из заокеанских вызваны всего четверо игроков, причём двое из них выступают в NCAA и представляют Университет Коннектикута. Речь идёт о защитнике Яне Кузнецове и форварде Владиславе Фирстове. В прошлом сезоне оба провели по 34 матча за свой вуз и отметились 11 (2 гол + 9 передач) и 23 (11 + 12) баллами соответственно. Статистика нападающего оказалась настолько привлекательной, что позволила ему войти в сборную лучших новичков (All-Rookie Team).

Что касается двух других легионеров, то оба играют в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). Михаил Абрамов выступает за «Викториавилл», а Василий Пономарёв — за «Шавиниган», причём оба делают это более чем успешно. Особенно это касается Пономарёва. В прошлом сезоне он набирал более одного очка за игру — 76 (35 + 41) баллов в 63 встречах, а в нынешнем также не сбавил обороты — 14 (4 + 10) в девяти матчах.

При этом не исключено, что в декабре состав пополнят ещё несколько хоккеистов, среди которых вполне может оказаться 15-летний Матвей Мичков. В прошлом году юный талант набрал феноменальные 109 (70 + 39) очков в 26 встречах за юниоров ярославского «Локомотива» и заслужил приглашение в СКА. Главный тренер молодёжки Игорь Ларионов обещал дать восходящей звезде шанс проявить себя, но не уверен, что тот сможет с ходу показывать уверенную игру против возрастных оппонентов.

Переговоры по Лафренье и сила американцев

На молодёжном чемпионате мира сборная России попала в группу B, где встретится с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Уже в первом матче ей предстоит тяжёлое испытание в лице североамериканского коллектива. С 2015 года противники встречались друг с другом семь раз, и лишь дважды отечественные спортсмены оказывались сильнее. При этом последние пять игр завершились не в их пользу.

В последний раз Россия и США пересекались на групповом этапе МЧМ-2020. Тогда подопечные Валерия Брагина потерпели поражение со счётом 1:3, а дубль в составе соперника оформил Артур Калиев. Уроженец Узбекистана стал одним из самых ярких представителей звёздно-полосатых на первенстве и впоследствии был выбран на драфте «Лос-Анджелес Кингз».

В отличие от российской сборной, состав американской команды претерпел гораздо менее серьёзные изменения в сравнении с прошедшим годом. Так, был сохранён практически весь костяк в нападении. Помимо Калиева, на грядущем турнире скорее всего выступят лучший бомбардир коллектива на прошлогоднем первенстве Трэвис Зеграс, а также Коул Кофилд, Джон Бичер, Алекс Тюркотт и другие.

Также по теме Неудержимая молодёжка: сборная России по хоккею по буллитам обыграла Швецию на первом этапе Евротура Сборная России по хоккею в молодёжном составе обыграла команду Швеции на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Подопечные Игоря...

Что касается действующих чемпионов мира из Канады, то на данный момент в их лагере в основном говорят о проблеме коронавируса. За последние две недели COVID-19 успели переболеть два тренера и два игрока молодёжки. Причём если имена заболевших наставников известны — это Майкл Дик и Джейсон Лабарбера, то хоккеистов держат в секрете. Возможно, это связано с нежеланием «кленовых листьев» терять лидеров перед важным соревнованием.

Ещё одним поводом для обсуждения является вызов первого номера драфта 2020 года Алексиса Лафренье. Самый ценный игрок и лучший нападающий прошлогоднего МЧМ не был включён в расширенный список канадской сборной, но Федерация хоккея Канады продолжает переговоры с «Нью-Йорк Рейнджерс» относительно его выступления в Эдмонтоне. И если верить TSN, клуб действительно рассматривает возможность отпустить молодую звезду на родину.

В целом ситуация в команде Канады больше похожа на ту, что сложилась в сборной России, а не США. Состав солидно обновился, но на соревнованиях выступят сразу шестеро действующих чемпионов. Среди них особенно выделяются один из лучших бомбардиров МЧМ-2020 Дилан Козенс (2 + 7), а также форварды Коннор Макмайкл и Джейми Драйсдэйл. Зато не выступит лучший снайпер коллектива Баррет Хэйтон, запомнившийся в том числе тем, что не снял шлем во время исполнения российского гимна во время группового этапа. В июне новоиспечённому нападающему «Аризоны Койотис» исполнилось 20 лет.