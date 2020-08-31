Глава IIHF заявил, что МЧМ-2021 по хоккею пройдёт без зрителей

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что молодёжный чемпионат мира — 2021 в Канаде будет невозможно провести со зрителями.

«С молодёжным чемпионатом мира 2021 года ситуация следующая: нам надо понять, что с финансированием, что с тестированием и с вопросами безопасности всех участников турнира. К середине сентября мы ожидаем предложение канадской федерации хоккея по финансированию, после чего примем решение. Я считаю, это хорошая идея — использовать опыт НХЛ. Очевидно, что в декабре играть со зрителями мы ещё не сможем, вакцины пока нет. Возможно, в апреле-мае мы будем играть со зрителями, но на МЧМ это точно будет невозможно», — цитирует президента IIHF Рене Фазеля РИА Новости.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря 2020 года по 5 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что МЧМ-2021 по хоккею может пройти без зрителей.