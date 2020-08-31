Глава IIHF заявил, что МЧМ-2021 по хоккею пройдёт без зрителей

Короткая ссылка
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что молодёжный чемпионат мира — 2021 в Канаде будет невозможно провести со зрителями.
Глава IIHF заявил, что МЧМ-2021 по хоккею пройдёт без зрителей
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«С молодёжным чемпионатом мира 2021 года ситуация следующая: нам надо понять, что с финансированием, что с тестированием и с вопросами безопасности всех участников турнира. К середине сентября мы ожидаем предложение канадской федерации хоккея по финансированию, после чего примем решение. Я считаю, это хорошая идея — использовать опыт НХЛ. Очевидно, что в декабре играть со зрителями мы ещё не сможем, вакцины пока нет. Возможно, в апреле-мае мы будем играть со зрителями, но на МЧМ это точно будет невозможно», — цитирует президента IIHF Рене Фазеля РИА Новости.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря 2020 года по 5 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что МЧМ-2021 по хоккею может пройти без зрителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить