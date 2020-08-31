Глава IIHF заявил, что МЧМ-2021 по хоккею пройдёт без зрителей
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- РИА Новости
«С молодёжным чемпионатом мира 2021 года ситуация следующая: нам надо понять, что с финансированием, что с тестированием и с вопросами безопасности всех участников турнира. К середине сентября мы ожидаем предложение канадской федерации хоккея по финансированию, после чего примем решение. Я считаю, это хорошая идея — использовать опыт НХЛ. Очевидно, что в декабре играть со зрителями мы ещё не сможем, вакцины пока нет. Возможно, в апреле-мае мы будем играть со зрителями, но на МЧМ это точно будет невозможно», — цитирует президента IIHF Рене Фазеля РИА Новости.
Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря 2020 года по 5 января 2021 года.
Ранее сообщалось, что МЧМ-2021 по хоккею может пройти без зрителей.