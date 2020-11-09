Василевский высказался о перспективах Аскарова в НХЛ

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Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился мнением о перспективах стража ворот СКА Ярослава Аскарова в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Василевский высказался о перспективах Аскарова в НХЛ
  • Reuters

«Я видел пару раз его на МЧМ, в финале ведь он не играл. Потому я не видел ни одного полного матча Ярослава, мне сложно судить о его игре. Я видел только некоторые моменты из матчей. Но если его так высоко выбрали на драфте, значит, он является одним из лучших молодых вратарей в российском хоккее. Его ведь «Нэшвилл» выбрал на драфте. Это очень хорошая команда для Аскарова. Они уже смотрят в будущее, им нужен молодой голкипер в системе. Ринне заканчивает, а Сарос неплохой голкипер, временами играет здорово, но с ним можно бороться. Потому я повторюсь, что это прямо очень хорошая команда именно для Аскарова, чтобы начать карьеру в НХЛ», — сказал Василевский «Чемпионату».

18-летний Аскаров, выступающий за СКА, был выбран на драфте НХЛ-2020 командой «Нэшвилл Предаторз» под общим 11-м номером.

Ранее Василевский рассказал, как с партнёрами по «Тампе» отпраздновал победу в Кубке Стэнли.

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