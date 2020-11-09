Василевский рассказал, как с партнёрами по «Тампе» отпраздновал победу в Кубке Стэнли

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал, как команда отпраздновала завоевание Кубка Стэнли.

«Я говорил, что единственный раз, когда можно напиться, — это когда ты выиграл кубок. Нужно быть каким-то суперпрофессионалом, чтобы не выпить после того, как ты завоевал вожделенный трофей. Ладно мы ещё молодые, но у нас есть люди, которые шли к этому успеху по 15 лет. Они просят с ними отпраздновать, как ты им откажешь? Конечно, все бахнули», — сказал Василевский в интервью «Чемпионату».

В финальной серии плей-офф НХЛ сезона-2019/20 «Тампа» одержала победу над «Даллас Старз» со счётом 4:2 в серии.

Ранее Кучеров рассказал о самой тяжёлой серии в прошедшем плей-офф НХЛ.