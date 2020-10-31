Кучеров рассказал о самой тяжёлой серии в прошедшем плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал, какая серия была самой тяжёлой для команды в прошедшем плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«В плей-офф лёгких игр не бывает. Каждая серия нам далась нелегко, и тем ценится Кубок Стэнли. И всё же я бы выделил первую серию с «Коламбусом». Она была тяжёлой для всех как морально, так и физически. Особенно момент с пятью овертаймами», — цитирует Кучерова GQ.

По его словам, это был странный опыт, но сейчас в команде его вспоминают с улыбкой, хотя после самой игры было очень тяжело.

«Ты уходишь со льда, раздеваешься и видишь, как проступают рёбра. Я, наверное, тогда похудел килограммов на пять. Так что, если хотите быстро скинуть вес, сыграйте пару лишних периодов», — добавил Кучеров.

Российский нападающий вместе с «Тампой» стал победителем Кубка Стэнли сезона-2019/20.

Ранее Кучеров выразил мнение, что Василевский является спортсменом года в России.