Кучеров рассказал о самой тяжёлой серии в прошедшем плей-офф НХЛ
- Reuters
«В плей-офф лёгких игр не бывает. Каждая серия нам далась нелегко, и тем ценится Кубок Стэнли. И всё же я бы выделил первую серию с «Коламбусом». Она была тяжёлой для всех как морально, так и физически. Особенно момент с пятью овертаймами», — цитирует Кучерова GQ.
По его словам, это был странный опыт, но сейчас в команде его вспоминают с улыбкой, хотя после самой игры было очень тяжело.
«Ты уходишь со льда, раздеваешься и видишь, как проступают рёбра. Я, наверное, тогда похудел килограммов на пять. Так что, если хотите быстро скинуть вес, сыграйте пару лишних периодов», — добавил Кучеров.
Российский нападающий вместе с «Тампой» стал победителем Кубка Стэнли сезона-2019/20.
Ранее Кучеров выразил мнение, что Василевский является спортсменом года в России.