Кучеров считает, что Василевский является спортсменом года в России
- Андрей Василевский
- Reuters
- © Sergei Belski
«Убеждён, что лучшим спортсменом в России был Василевский. Это самый стабильный человек, которого я знаю», — цитирует Кучерова GQ.
При этом он отметил, что лучшим спортсменом года в мире считает баскетболиста Леброна Джеймса. Также Кучеров рассказал, что Василевский спокойно отнёсся к тому, что не получил награду лучшему вратарю сезона «Везина Трофи».
«Даже я больше возмущался, чем он. Вася должен был легко забирать этот трофей. Но я рад, что он не отвлекся во время финала и думал только о Кубке Стэнли. Теперь у него есть и то и другое», — добавил Кучеров.
Кучеров и Василевский в составе «Тампы» стали обладателями Кубка Стэнли сезона-2019/20.
Ранее сообщалось, что Василевский посетил футбольный матч Россия — Турция.