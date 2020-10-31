Кучеров считает, что Василевский является спортсменом года в России

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказался о своём партнёре по команде и соотечественнике, голкипере Андрее Василевском.

«Убеждён, что лучшим спортсменом в России был Василевский. Это самый стабильный человек, которого я знаю», — цитирует Кучерова GQ.

При этом он отметил, что лучшим спортсменом года в мире считает баскетболиста Леброна Джеймса. Также Кучеров рассказал, что Василевский спокойно отнёсся к тому, что не получил награду лучшему вратарю сезона «Везина Трофи».

«Даже я больше возмущался, чем он. Вася должен был легко забирать этот трофей. Но я рад, что он не отвлекся во время финала и думал только о Кубке Стэнли. Теперь у него есть и то и другое», — добавил Кучеров.

Кучеров и Василевский в составе «Тампы» стали обладателями Кубка Стэнли сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что Василевский посетил футбольный матч Россия — Турция.