IIHF официально подтвердила проведение МЧМ-2021 в Эдмонтоне без зрителей

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Международная федерация хоккея (IIHF) официально подтвердила, что Молодёжный чемпионат мира 2021 года, который должен пройти в канадском Эдмонтоне, состоится без зрителей.
IIHF официально подтвердила проведение МЧМ-2021 в Эдмонтоне без зрителей
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба организации. Турнир состоится с 26 декабря по 5 января. Матчи будут проходить в так называемом пузыре, по аналогии с тем, как проходит сейчас плей-офф НХЛ.

Кроме того, было объявлено, что молодёжный чемпионат мира-2022 также пройдет в Канаде — в Эдмонтоне и Ред-Дире. На этом турнире планируется присутствие публики.

Ранее стало известно, что IIHF дополнительно изучит возможность проведения ЧМ-2021 в Минске и Риге.

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