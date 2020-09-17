IIHF официально подтвердила проведение МЧМ-2021 в Эдмонтоне без зрителей
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба организации. Турнир состоится с 26 декабря по 5 января. Матчи будут проходить в так называемом пузыре, по аналогии с тем, как проходит сейчас плей-офф НХЛ.
Кроме того, было объявлено, что молодёжный чемпионат мира-2022 также пройдет в Канаде — в Эдмонтоне и Ред-Дире. На этом турнире планируется присутствие публики.
Ранее стало известно, что IIHF дополнительно изучит возможность проведения ЧМ-2021 в Минске и Риге.