IIHF дополнительно изучит возможность проведения ЧМ-2021 в Минске и Риге
- Reuters
Как сообщает пресс-служба IIHF, группа будет создана для проведения полного обзора статуса турнира и консультаций с соответствующими экспертами.
Чемпионат мира должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Однако в Латвии заявили, что не хотят проводить совместный турнир с Белоруссией из-за массовых протестов в стране, связанных с результатами президентских выборов.
Ранее Рене Фазель заявил, что IIHF не может перенести ЧМ из Минска по политическим причинам.