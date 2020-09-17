IIHF дополнительно изучит возможность проведения ЧМ-2021 в Минске и Риге

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Международная федерация хоккея на льду (IIHF) сформирует экспертную группу по оценке ситуации с возможностью проведения чемпионата мира 2021 года в Минске и Риге.
IIHF дополнительно изучит возможность проведения ЧМ-2021 в Минске и Риге
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба IIHF, группа будет создана для проведения полного обзора статуса турнира и консультаций с соответствующими экспертами.

Чемпионат мира должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Однако в Латвии заявили, что не хотят проводить совместный турнир с Белоруссией из-за массовых протестов в стране, связанных с результатами президентских выборов.

Ранее Рене Фазель заявил, что IIHF не может перенести ЧМ из Минска по политическим причинам.

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