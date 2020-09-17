Ротенберг заявил, что МЧМ-2021 состоится на 99,9% в срок в формате «пузыря»

Короткая ссылка
Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказал мнение о проведении молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года в канадском Эдмонтоне в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Ротенберг заявил, что МЧМ-2021 состоится на 99,9% в срок в формате «пузыря»
  • РИА Новости

«В Эдмонтоне планируется «пузырь», подобный Национальной хоккейной лиге. Это всех устраивает, изучаются ещё все экономические аспекты. На 99,9% все состоится в срок и будет «пузырь». Вопрос болельщиков ещё обсуждается, всё будет зависеть от ситуации», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Молодёжный чемпионат мира запланирован на 26 декабря — 5 января.

Ранее власти Латвии подтвердили, что попросят IIHF перенести ЧМ-2021 из Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить