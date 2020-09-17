Ротенберг заявил, что МЧМ-2021 состоится на 99,9% в срок в формате «пузыря»

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказал мнение о проведении молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года в канадском Эдмонтоне в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

«В Эдмонтоне планируется «пузырь», подобный Национальной хоккейной лиге. Это всех устраивает, изучаются ещё все экономические аспекты. На 99,9% все состоится в срок и будет «пузырь». Вопрос болельщиков ещё обсуждается, всё будет зависеть от ситуации», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Молодёжный чемпионат мира запланирован на 26 декабря — 5 января.

Ранее власти Латвии подтвердили, что попросят IIHF перенести ЧМ-2021 из Белоруссии.