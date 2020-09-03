Власти Латвии подтвердили, что попросят IIHF перенести ЧМ-2021 из Белоруссии

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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подтвердил, что латвийская сторона будет просить Международную федерацию хоккея (IIHF) о переносе чемпионата мира 2021 года из Белоруссии.
Власти Латвии подтвердили, что попросят IIHF перенести ЧМ-2021 из Белоруссии
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«Мы начинаем переговоры с Международной федерацией хоккея о переносе чемпионата из белорусской столицы в другое место. Давайте попросим IIHF найти другую страну вместо Белоруссии. Если федерация откажется и ситуация в Белоруссии не изменится, правительство может решить, что Латвия не будет принимать матчи хоккейного чемпионата мира в 2021 году. На данный момент сложно представить, как мы сможем совместно организовать чемпионат по хоккею после недавних событий в Белоруссии», — цитирует Кариньша DELFI.

Чемпионат мира должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Однако в Латвии заявили, что не хотят проводить совместный турнир с Белоруссией из-за массовых протестов в стране, связанных с результатами президентских выборов.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк заявил о готовности России принять ЧМ-2021 по хоккею.

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