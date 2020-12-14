Молодёжная сборная России по хоккею прибыла в Эдмонтон на МЧМ-2021

Сборная России по хоккею U20 прилетела в канадский Эдмонтон на молодёжный чемпионат мира, который пройдёт с 26 декабря по 5 января.

Как сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР), по приезде в Канаду национальная команда будет четыре дня находиться на карантине, а затем пройдёт повторное тестирование на коронавирус. После этого подопечные Игоря Ларионова приступят к заключительному этапу подготовки к турниру.

22 и 24 декабря российские хоккеисты сыграют товарищеские матчи с командами Словакии и Канады. 26 декабря команда начнёт чемпионат мира матчем со сверстниками из США.

Ранее был объявлен состав сборной России по хоккею на молодёжный чемпионат мира.