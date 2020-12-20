Овечкин включён в состав символической сборной России за всю историю МЧМ

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) представила символическую сборную России за всю историю молодёжных чемпионатов мира.
Овечкин включён в состав символической сборной России за всю историю МЧМ
  • РИА Новости

Состав команды был опубликован на сайте НХЛ.

В символическую сборную вошли вратарь Евгений Белошейкин, защитники Вячеслав Фетисов и Александр Романов, а также нападающие Александр Овечкин, Павел Буре и Александр Могильный.

Кроме того, была представлена и вторая пятёрка: голкипер Андрей Василевский, защитники Дмитрий Орлов и Михаил Татаринов, а также тройка форвардов в лице Владимира Крутова, Евгения Малкина и Евгения Кузнецова.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России по хоккею не сыграет со Словакией перед стартом МЧМ.

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