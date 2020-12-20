Овечкин включён в состав символической сборной России за всю историю МЧМ
- РИА Новости
Состав команды был опубликован на сайте НХЛ.
В символическую сборную вошли вратарь Евгений Белошейкин, защитники Вячеслав Фетисов и Александр Романов, а также нападающие Александр Овечкин, Павел Буре и Александр Могильный.
Кроме того, была представлена и вторая пятёрка: голкипер Андрей Василевский, защитники Дмитрий Орлов и Михаил Татаринов, а также тройка форвардов в лице Владимира Крутова, Евгения Малкина и Евгения Кузнецова.
Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России по хоккею не сыграет со Словакией перед стартом МЧМ.