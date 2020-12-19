Молодёжная сборная России по хоккею не сыграет со Словакией перед стартом МЧМ

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Федерация хоккея России (ФХР) сообщила об изменении в расписании контрольных матчей сборной России, запланированных перед стартом молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Как сообщает пресс-служба ФХР, Международная федерация хоккея (IIHF) была вынуждена внести изменения в расписание контрольных игр в связи с выявлением вспышек коронавирусной инфекции в сборных Германии и Швеции.

Изначально россияне должны были провести два товарищеских матча — со Словакией 22 декабря и с Канадой 24 декабря.

Таким образом, ранее запланированный матч между сборными России и Словакии не состоится, при этом российская команда, как и планировалось сыграет с Канадой 24 декабря.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Стартовый поединок россияне проведут 26 декабря против сборной США.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России провела первую тренировку в Эдмонтоне в преддверии МЧМ по хоккею.

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