Аскаров: Кубок Карьяла стал хорошей подготовкой к МЧМ по хоккею

Голкипер молодёжной сборной России Ярослав Аскаров заявил, что выступление за российскую команду на Кубке Карьяла стало для него хорошей подготовкой к грядущему молодёжному чемпионату мира.

«Для всей команды это был эмоциональный подъём на 100%. Ребята все воспряли духом, все понимают, что мы можем играть, у нас есть команда, хорошая команда, и хороший коллектив. При правильном подходе команда может хорошо сыграть, нужно просто хорошо подойти к турниру. Кубок Карьяла был хорошей подготовкой», — сказал Аскаров пресс-службе Федерации хоккея России.

Сборная России выиграла первый этап Еврохоккейтура, выступая молодёжным составом под руководством главного тренера молодёжной сборной Игоря Ларионова.

Ранее сообщалось, что обсуждают за четыре дня до старта МЧМ по хоккею.