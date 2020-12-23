Победитель МЧМ-2011 Кицын дал наставления сборной Ларионова

Победитель молодёжного чемпионата мира по хоккею 2011 года Максим Кицын дал совет нынешней команде, которой предстоит выступить на очередном турнире.

Спортсмен вспомнил, что тогдашний наставник молодёжки Валерий Брагин контролировал все игровые аспекты и создал очень хорошую атмосферу в команде.

«Мы просто выходили на лёд и делали то, что мы умеем делать. Давления на нас не было практически никакого. Когда в тебя верят, у тебя вырастают крылья. Нашей молодёжке я могу посоветовать только слушать тренера», — приводит слова Кицына Sport24.

Он также выразил надежду, что нынешнему тренеру Игорю Ларионову удастся создать атмосферу не хуже той, что была при Брагине.

«Нашим пацанам я бы посоветовал довериться тренеру, просто делать то, что они умеют, и верить друг в друга. Тогда команда способна на многое», — констатировал Кицын.

Ранее сообщалось, что СКА по буллитам обыграл ЦСКА в армейском дерби КХЛ.