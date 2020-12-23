Победитель МЧМ-2011 Кицын дал наставления сборной Ларионова
- РИА Новости
Спортсмен вспомнил, что тогдашний наставник молодёжки Валерий Брагин контролировал все игровые аспекты и создал очень хорошую атмосферу в команде.
«Мы просто выходили на лёд и делали то, что мы умеем делать. Давления на нас не было практически никакого. Когда в тебя верят, у тебя вырастают крылья. Нашей молодёжке я могу посоветовать только слушать тренера», — приводит слова Кицына Sport24.
Он также выразил надежду, что нынешнему тренеру Игорю Ларионову удастся создать атмосферу не хуже той, что была при Брагине.
«Нашим пацанам я бы посоветовал довериться тренеру, просто делать то, что они умеют, и верить друг в друга. Тогда команда способна на многое», — констатировал Кицын.
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