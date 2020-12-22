СКА по буллитам обыграл ЦСКА в армейском дерби КХЛ

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Петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА по буллитам обыграл ЦСКА в армейском дерби КХЛ
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 4:3 в пользу местного СКА. 

В основное время матча за СКА забили Антон Бурдасов, Иван Морозов и Кирилл Марченко.

ЦСКА ответил шайбами Никиты Сошникова, Константина Окулова и Максима Шалунова.

Овертайм не выявил сильнейшего. В серии послематчевых буллитов победу СКА принёс бросок Марченко.

Для СКА эта победа стала третьей подряд в чемпионате, тогда как ЦСКА проиграл впервые после трёх выигрышей подряд.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одержал седьмую подряд победу в КХЛ, обыграв «Спартак».

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