СКА по буллитам обыграл ЦСКА в армейском дерби КХЛ

Петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 4:3 в пользу местного СКА.

В основное время матча за СКА забили Антон Бурдасов, Иван Морозов и Кирилл Марченко.

ЦСКА ответил шайбами Никиты Сошникова, Константина Окулова и Максима Шалунова.

Овертайм не выявил сильнейшего. В серии послематчевых буллитов победу СКА принёс бросок Марченко.

Для СКА эта победа стала третьей подряд в чемпионате, тогда как ЦСКА проиграл впервые после трёх выигрышей подряд.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одержал седьмую подряд победу в КХЛ, обыграв «Спартак».