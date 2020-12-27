«Рано называть команду главным фаворитом МЧМ»: Плющев о сборной России, лишних удалениях и уверенности Аскарова

Молодёжная сборная России под руководством Игоря Ларионова стала действовать более осмысленно и менее прямолинейно. Об этом в интервью RT заявил известный тренер Владимир Плющев. По его словам, команда в стартовом матче молодёжного чемпионата мира с США показала себя как дисциплинированная и организованная. Также специалист отказался называть отечественных хоккеистов главными фаворитами турнира и отметил уверенную игру вратаря Ярослава Аскарова.

«Называть сборную России главным претендентом на золото преждевременно»

— Можно ли назвать сборную России после победы над США главным фаворитом турнира?

— Шансы на золото есть у нескольких команд, в том числе у россиян. Называть их главными претендентами на чемпионство пока, наверное, преждевременно. Всё-таки игра с США тоже складывалась достаточно неоднозначно — в концовке всё пошло немного не так, как нам бы хотелось. Вообще по первым матчам никогда не стоит давать прогнозов и говорить, что всё заранее известно. Нас ожидает плей-офф, куда, скорее всего, выйдут и Россия, и США, и Канада, и Швеция. Там состоятся совсем другие встречи, с иным накалом по сравнению с групповым этапом. Сборные, у которых имелось не так много игровой практики, будут набирать по ходу турнира. Например, американцы в противостоянии с Австрией прилично прибавили, хотя понятно, что это не такой весомый оппонент для них. Поэтому пока не стоит загадывать. Просто пожелаем нашим ребятам хорошей игры в дальнейшем и чтобы удача оказалась на их стороне. Без этого очень сложно.

— Хорошо ли, что подопечные Игоря Ларионова прямо на старте турнира сталкиваются с сильными соперниками?

— Из-за пандемии коронавируса у хоккеистов многих команд не было возможности часто выходить на лёд в этом сезоне. Поэтому, конечно, лучше сразу встретиться с сильными сборными. Вообще обычно во время предсезонки у спортсменов и тренеров есть так называемый втягивающий микроцикл, и на чемпионате мира подобные матчи тоже бывают очень кстати. В любом случае для нас хорошо, что мы уже сыграли с США.

— Повезло ли в этом плане сборной России, которая в качестве подготовительного этапа имела Кубок Карьяла?

— Я в целом говорю о том, что у многих других сборных отсутствовал спортивный календарь как таковой, в то время как наши ребята находились в игровом тонусе — выступали в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), хорошо провели этап Евротура. Иностранные федерации же в принципе не открывали сезон для молодёжных команд, в том числе это касается Северной Америки. Поэтому, естественно, у нас есть определённое преимущество.

— Что лично вам понравилось в игре сборной России в матче с США?

— Взаимодействие между нападающими и защитниками. Россияне продемонстрировали хорошую командную работу, а хоккеисты из группы атаки очень агрессивно действовали у ворот звёздно-полосатых. Также очень прилично смотрелся вратарь Ярослав Аскаров, но в целом он в последнее время радует не по годам зрелой игрой. При этом не могу выделить кого-то индивидуально. Не было такого, чтобы один человек сверкал, как в своё время Александр Овечкин, Евгений Малкин, Александр Сёмин и Илья Ковальчук, хотя последний и не выступал за молодёжку. В любом случае сейчас у нас ровная, хорошая, дисциплинированная команда. До последней десятиминутки всё было надёжно, но в конце периода начали удаляться в зоне атаки, что не очень здорово. Думаю, тренерский штаб сделает выводы и объяснит, как вести себя, когда имеешь такое преимущество. Всё же впереди ждёт игра с технически оснащёнными шведами, а там не за горами и плей-офф.

— А с чем, на ваш взгляд, связано большое количество удалений, из-за которых концовка встречи выдалась нервозной?

— Могу сказать, что все штрафы были по делу, к судьям вообще нет никаких вопросов. Бывает, ребята заигрываются, что свойственно молодым хоккеистам. Клюшка автоматически пошла в ноги, оказалась между ними, а соперник, конечно, споткнулся. Рефери совершенно верно зафиксировали подножку. Нельзя сказать, что ребята действовали грубо и преднамеренно удалялись. Просто иногда случается, что ведёшь в счёте и немного теряешь контроль в некоторых эпизодах, особенно в атаке. Клюшка попадает не туда, куда бы хотелось. Но раз нарушил правила, ничего не поделать — вне зависимости от того, случайно это произошло или нет.

«Аскаров заслужил звание лучшего молодого вратаря мира не после встречи с США»

— Ларионов и многие эксперты отметили игру звена Василия Пономарёва, которое стало самым результативным, но провело на льду меньше остальных. В чём секрет успешной игры этого звена?

— Как я уже сказал, команда собралась достаточно ровная. Просто ребята захотели доказать свою значимость, и им немного больше повезло, чем остальным. При хорошей организации игры, если что-то не пошло у одного сочетания хоккеистов, другие звенья берут на себя чуть больше. Будем надеяться, что в последующих матчах проявят себя и другие. Так или иначе, главное — результат, и он был достигнут. Подопечные Ларионова воспользовались ошибками соперника.

— Несмотря на то что все сочетания сборной России можно назвать равными, в СМИ писали, что первое звено не оправдывает ожиданий. Стоит ли в связи с этим тренерскому штабу подумать над изменениями перед игрой с Чехией?

— Никогда не даю советы тренерам. Особенно в отношении состава и подбора хоккеистов. Это всё совершенно индивидуально. Каждый специалист видит ситуацию по-своему. Поэтому ставить себя на место Ларионова неправильно. Рекомендовать из-за океана всегда легче, но наставник находится внутри коллектива, прошёл с ним турниры и сборы, знает, кто из себя что представляет. Уверен, если нужно будет внести коррективы, Ларионов сделает это в интересах команды. В целом он дал оценку действиям подопечных и подчеркнул, что за исключением пары моментов его всё устроило.

— А вы сами согласны с утверждением, что звено Василия Подколзина не оправдывает ожиданий?

— Я это не комментирую.

— Вы отметили игру Аскарова, а перед минувшим матчем как раз обсуждалось его противостояние с американским голкипером Спенсером Найтом. Можно ли сказать, что после этой игры россиянина можно называть лучшим молодым вратарём мира?

— Ярослав заслужил это звание не после встречи с США. У него и так высокий рейтинг. Это показывают как матчи в КХЛ, так и на международной арене. У Аскарова отличная пресса, отзывы специалистов, поэтому здесь добавить нечего. Журналистам просто хочется создать ещё одну интригу. Американский страж ворот тоже талантлив, но в этом сезоне остался практически без практики. Победителя же их противостояния окончательно можно выбрать только по окончании МЧМ.

— То есть ошибку Найта в эпизоде с четвёртым голом российской дружины можно как раз связать с отсутствием игрового времени?

— Всегда, когда начинаются крупные соревнования, на льду происходит масса недочётов. Часто это называют «осенним хоккеем». У Найта получилась втягивающая игра, он повёл себя немного вальяжно и начал показывать фокусы. Однако если он учится на ошибках, то впредь такого не повторит. Главное, что оплошностью Найта воспользовались подопечные Ларионова, многие ведь не могут сделать и этого. Но, опять же, американцы до последнего упорно боролись, хотя у них и были проблемы с подготовкой. Думаю, сборная США не останется без медалей.

— После того как американцы сократили отставание в счёте до одной шайбы, нападающий сборной США Тревор Зеграс что-то крикнул в адрес отечественной скамейки, но там даже не отреагировали. Это говорит о высоком уровне дисциплины в сборной России? Всё же молодым игрокам свойственно отвечать на провокации.

— Никто так и не рассказал, что именно он прокричал. Он мог просто порадоваться заброшенной шайбе. Наши игроки реагируют похожим образом после голов, просто не проезжают мимо соперников. Зеграс оказался ближе к российской лавке, так бывает. Думаю, если бы он находился неподалёку от американской скамейки, вряд ли бы поехал к нашей. Допускаю, что многие ребята владеют английским, и если бы прозвучало что-то оскорбительное, то это бы обязательно всплыло.

«Не думаю, что в матче с Чехией могут возникнуть какие-то проблемы»

— Пономарёв после матча с США выразил уверенность, что Ларионов станет успешным тренером и даже предположил, что специалист может достичь высот легендарного Анатолия Тарасова. Не преждевременно ли так говорить?

— А Пономарёв разве работал под руководством Тарасова, чтобы делать подобные заявления? Не всегда этично, когда хоккеист начинает петь дифирамбы действующему наставнику. Одно дело, когда эксперты оценивают, а другое — игрок команды. Да, человек хотел сказать что-то хорошее, но, видимо, не придумал ничего лучше. Всё же, чтобы сравнивать кого-то с Тарасовым, нужно пройти его школу.

— А в целом что, на ваш взгляд, поменялось в игре российской молодёжки при Ларионове по сравнению с периодом Валерия Брагина?

— Всё всегда определяет главный тренер, и помощники работают в зависимости от его решений. Сейчас в команде действительно что-то поменялось, она играет в ключе Ларионова, а не в стиле Брагина. Молодёжка поменяла тактику, что Игорь Николаевич и не скрывал. Он признавался, что ему хочется видеть другой хоккей в исполнении ребят. Однозначно видно, что сборная стала играть более осмысленно и менее прямолинейно.

— Ближайший соперник российской команды Чехия проиграла шведам на старте турнира со счётом 1:7. Не допустит ли отечественная команда недооценки оппонента?

— Не думаю, что с чехами могут возникнуть проблемы. Если они и появятся, то, возможно, только в первые десять минут, как это обычно и происходит. Потом всё встанет на свои места. Россия выглядит сильнее, мощнее, организованнее. Опять же, соперник испытывает недостаток игровой практики. Но недооценки быть не может. Чемпионат мира — не прогулка, не «Золотая шайба» с новогодними подарками под ёлкой. Все прекрасно понимают, что незачем заниматься глупостями. Есть цель — дойти до финала, туда нужно без особых проблем попасть, не придумывая себе лишнюю головную боль.

— Можно ли тогда назвать ключевым матч с Швецией?

— Действительно, со скандинавами придётся помучаться. Шведская школа ежегодно подтверждает свой высокий статус результатами. И в прошлом году «тре крунур» тоже была великолепна. К сожалению, не могу оценить нынешнее состояние шведов, но они точно добавят по ходу турнира, и сбрасывать их со счетов не стоит.

— Следовательно, если рассуждать, кто поборется за трофей, к числу главных фаворитов стоит отнести Швецию?

— Не стал бы игнорировать и финнов. Пандемия внесла свои коррективы в подготовку, но у всех команд заложена хорошая база. И стоит ожидать повышения качества игры хотя бы в исполнении названных сборных. Я всё-таки не говорю о Швейцарии, Германии или даже Чехии. Не уверен, что они смогут что-то противопоставить фаворитам.