«Нас запомнят по последней игре, а это была первая»: как обсуждалась победа сборной России над США на МЧМ-2021

Шикарная игра Ярослава Аскарова помогла сборной России одержать победу над национальной командой США на молодёжном чемпионате мира по хоккею. Об этом после матча заявил главный тренер Игорь Ларионов. Специалист также признался, что предупреждал своих подопечных о необходимости сохранять концентрацию при счёте 4:1, и прокомментировал ошибки голкипера соперника Спенсера Найта. Между тем первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг выразил мнение, что отечественные хоккеисты проявили русский характер, а бывший наставник коллектива Владимир Плющев оценил важность победы над оппонентами.

«Говорили ребятам, что счёт 4:1 — самый опасный»

Сборная России впервые с 2016 года обыграла команду США на молодёжном чемпионате мира по хоккею. Подопечные Игоря Ларионова успешно стартовали на турнире в Эдмонтоне, попутно прервав пятиматчевую безвыигрышную серию в матчах с американцами. Особенно ударно они провели второй период, в котором забросили три шайбы и увеличили счёт до крупного — 4:1. Несмотря на два пропущенных гола в третьем отрезке, отечественные хоккеисты довели встречу до победы, а в концовке точку поставил Егор Чинахов.

«Матч сегодня получился непростым. Начало турнира, серьёзный соперник. В любом случае, мы победили благодаря шикарной игре Аскарова. Исправим моменты, которые были в третьем периоде. Пообщаемся с Николаем Хабибулиным и Ярославом. У нас нет сомнений, что Аскаров играет здорово и будет играть ещё лучше. Первый матч спишем на волнение, которое характерно для любого игрока, не говоря уже о молодёжи», — приводит слова Ларионова «Спорт-Экспресс».

Главный тренер российской дружины признался, что перед началом третьей 20-минутки пытался предостеречь подопечных от потери концентрации.

«Говорили ребятам, что счёт 4:1 — самый опасный. Когда ведёшь в три шайбы и даёшь сопернику немного кислорода, то есть пропускаешь второй гол, он получает уверенность. Над этим мы ещё поговорим. Было удаление Ильи Сафонова, но в целом мы не развалились. Продолжали быть более терпеливыми, выиграли ключевые вбрасывания в нашей зоне, когда американцы взяли таймаут», — сказал Ларионов.

При этом Ларионов отметил игру четвёртого звена, представители которого организовали три гола из пяти. Дублем отметился Василий Пономарёв, а ещё один точный бросок на свой счёт записал Захар Бардаков.

«Мы с тренерским штабом старались, чтобы у нас не было номинально третьего, четвёртого или первого и второго звеньев. В матче с канадцами мы начинали именно тем звеном, которое сегодня забросило три шайбы. Мы ждём от каждой тройки и от каждого игрока вклада, который они могут дать. Сегодня очень рад за этих ребят. Они отыграли блестяще... Приятно, что у нас есть козыри, которыми мы можем пользоваться в течение всего турнира», — подчеркнул Ларионов.

Помимо прочего, специалист прокомментировал неудачное выступление основного голкипера звёздно-полосатых Спенсера Найта. Именно грубая ошибка вратаря привела к четвёртому голу россиян, автором которого стал Илья Сафонов.

«Когда играют две сильные команды, идёт сумасшедшее давление на вратаря. Кто-то выдерживает, кто-то — нет. У него были ошибки, но они были допущены тогда, когда мы оказывали большое давление на защиту, на вратаря. Мы ищем любые способы, чтобы создавать опасные моменты у ворот соперника и забивать», — заключил Ларионов.

«Не особо понял, что кричал Зеграс»

После такого удачного старта хоккеисты молодёжки также не скупились на лестные слова в адрес своего наставника. Так, оформивший дубль и признанный лучшим игроком матча Василий Пономарёв признался, что испытывает невероятные чувства от работы под руководством экс-форварда «Детройт Ред Уингз».

«Ларионов — легенда не только в России, но и в мировом хоккее. Думаю, он будет известным тренером, возможно, как Тарасов. У него огромный потенциал», — приводит слова нападающего «Чемпионат».

Он отметил, что сборная России играла в свой хоккей в матче с США, и выразил уверенность, что она станет ещё агрессивней и будет прибавлять по ходу турнира.

«Матчи с США и Канадой ничем особо не отличались, просто сейчас мы больше акклиматизировались. Это первая игра, надо много работать. Нас запомнят по последней встрече, а это, повторюсь, была первая», — заявил форвард «Каролины».

Также хоккеист ответил на вопрос по поводу эпизода с участием Тревора Зеграса. Американский нападающий стал автором третьего гола своей команды, после чего выкрикнул что-то в адрес скамейки россиян. Отечественные спортсмены проигнорировали действия оппонента, а Пономарёв признался, что не разобрал слова визави.

«У меня с английским не очень хорошо. Поэтому я не особо понял, что кричал Зеграс», — признался Пономарёв.

Автор гола Сафонов обратил особое внимание на напряжённую концовку, заявив, что сборная не имеет права позволять себе подобное в матчах с такими сильными противниками, как США и Канада.

«Будем над этим работать и исключать такие ошибки. Мы работали весь матч, а во втором периоде начали появляться моменты. Мы их реализовали, ничего особенного», — сказал форвард.

«Мы проявили русский характер, бились друг за друга»

Победа над национальной командой США вызвала большой резонанс в российском спортивном сообществе. Успех дружины Ларионова оценили как руководители отечественного хоккея, так и бывшие игроки и тренеры, отметив его важность как с точки зрения турнирных перспектив, так и психологического состояния коллектива. Так, глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк похвалил спортсменов за самоотдачу, но подчеркнул, что необходимо сохранять предельную концентрацию вплоть до финальной сирены.

«Мы хорошо играли, потенциал есть, мы проявили характер, но нельзя расслабляться ни на секунду. Первая игра всегда волнующая — я сам помню свой первый матч, и когда выходишь, то всегда есть волнение, какой бы сильной ни была твоя команда... Молодёжный хоккей тем и опасен, что игрокам свойственно ошибаться, свойственны эмоции. Когда в 2011 году в Буффало канадцы после двух периодов вели 3:0, повесили себе уже золотые медали, и мы забросили им пять шайб за один период», — цитирует Третьяка ТАСС.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг назвал победу над американцами шагом вперёд и отметил её важность для отечественной команды.

«Всё равно сейчас нужно делать анализ, мы работаем, с тренерским штабом разберём игру и ошибки. В следующем матче будем ещё лучше… Мы проявили русский характер, бились друг за друга… Чем сложнее соперник, тем лучше для нас, мы были к этому готовы, проделали работу», — сказал функционер ТАСС.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников также остался доволен игрой россиян, но выразил мнение, что пока ещё рано оценивать влияние Ларионова на действия команды. Тем не менее он отметил, что проявить себя удалось всем звеньям.

«Наша болезнь, что мы не умеем заканчивать игры с хорошим счётом. Всё время создаем для публики переживания. Надо продолжать играть ответственно», — заявил заслуженный мастер спорта СССР.

Он также не стал придавать особого значения поведению Зеграса после гола. По его мнению, подобные эмоции являются частью спорта.

«Пускай кричат! Это уж во все времена. Ничего страшного нет, наши тоже кричали. Эмоции, молодёжь. Никакой грязной игры со стороны американцев не было, они просто хотели забить. Ничего особенного», — выразил мнение двукратный олимпийский чемпион.

Триумфатор первенства планеты 1993 года Андрей Николишин более спокойно отреагировал на выступление россиян в третьем периоде. Он признался, что в тот момент ему не было тревожно за коллектив, а пропущенные шайбы назвал закономерным следствием неправильных действий в обороне.

«Мы повели за счёт хорошего давления, наката. Мы заставили дрогнуть вратаря — из пяти голов три его, и неслучайно, что его поменяли. В третьем периоде, ведя в счёте, ребята успокоились, контролировали шайбу, и это было уже похоже на ту игру, которую хочет видеть Ларионов. Это хороший контроль шайбы, второй темп, сброс, точные передачи, ну и Аскаров переиграл своего визави», — цитирует Николишина ТАСС.

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Бывший наставник молодёжки Владимир Плющев также обратил внимание, что выступление сборной России получилось не идеальным, особенно заострив внимание на концовке.

«Ошибки, которые были допущены, привели к волнительным моментам в завершении игры. А в целом ребята показали нам хороший хоккей, особенно с учётом первого матча и нервозности со стороны обеих команд», — приводит слова Плющева «Спорт-Экспресс».

По его словам, одной из проблем коллектива стали неоправданные удаления. По ходу встречи россияне четырежды оставались в меньшинстве, а небрежность Ильи Сафонова и вовсе привела к голу звёздно-полосатых. За 2 минуты 18 секунд до конца третьего периода американцы реализовали численное преимущество и сократили отставание в счёте до минимума.

«Так наши немного напрягли под конец болельщиков. Хотя все основные матчи всё равно ещё только будут впереди. А этот матч с США несёт чисто психологический момент. Но эта победа — позитивный момент для нас и, естественно, выводы для американцев. Приятно начинать чемпионат мира с победы, тем более США — один из фаворитов на этом чемпионате», — сказал Плющев.