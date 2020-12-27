Сборная США всухую разгромила Австрию на МЧМ, забросив 11 шайб

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Молодёжная сборная США одержала разгромную победу над национальной командой Австрии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет (U20).
Сборная США всухую разгромила Австрию на МЧМ, забросив 11 шайб
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 11:0 в пользу американцев.

В составе сборной США хет-трик оформил Мэттью Болди. По две шайбы в активе Тревора Зеграса и Брендана Бриссона. Ещё по одной шайбе забросили Дрю Хеллесон, Джон Фариначчи, Бретт Берард и Сэм Коланджело.

Следующим соперником сборной США станет Чехия, а команда Австрии сыграет со Швецией. Оба матча запланированы на 29 декабря.

Ранее сообщалось, что сборная Канады разгромила Германию на МЧМ по хоккею с разницей в 14 шайб.

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