Сборная Канады разгромила Германию на МЧМ по хоккею с разницей в 14 шайб

Молодёжная сборная Канады одержала разгромную победу над национальной командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет (U20).

Встреча завершилась со счётом 16:2 в пользу канадцев.

В составе сборной Канады хет-трик оформил Дилан Козенс, по две шайбы забросили Кейден Гуле, Доусон Мерсер, Филип Томасино, Пейтон Кребс, Алекс Ньюхук, ещё по одному голу в активе Райана Судзукиа, Джейкоба Пеллетье, Томаса Харли и Коннора Макмайкла.

Сборная Германии ответила шайбами Джона Петерки и Флориана Элиаса.

Следующим соперником Канады станет Словакия, матч состоится 28 декабря. Германия сыграет со словацкой командой 29 декабря.

Ранее сообщалось, что сборная Швеции разгромила Чехию на МЧМ по хоккею.