Сборная Канады разгромила Германию на МЧМ по хоккею с разницей в 14 шайб
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Встреча завершилась со счётом 16:2 в пользу канадцев.
В составе сборной Канады хет-трик оформил Дилан Козенс, по две шайбы забросили Кейден Гуле, Доусон Мерсер, Филип Томасино, Пейтон Кребс, Алекс Ньюхук, ещё по одному голу в активе Райана Судзукиа, Джейкоба Пеллетье, Томаса Харли и Коннора Макмайкла.
Сборная Германии ответила шайбами Джона Петерки и Флориана Элиаса.
Следующим соперником Канады станет Словакия, матч состоится 28 декабря. Германия сыграет со словацкой командой 29 декабря.
Ранее сообщалось, что сборная Швеции разгромила Чехию на МЧМ по хоккею.